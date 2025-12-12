"Это дерьмо меня не выпускает!": в багажнике беспилотного такси Waymo женщина нашла человека

Сервис Waymo продолжает фиксировать серию нестандартных ситуаций в своих автономных такси. После недавнего случая в Сан-Франциско, когда беременная женщина родила прямо в роботакси по дороге в больницу, и блокирования движения кортежа Камалы Харрис, теперь компания получила новую волну внимания — значительно менее приятную.

В Лос-Анджелесе женщина вызвала роботакси Waymo для своей дочери, но, открыв багажник, застала там незнакомого мужчину. В видео, которое мгновенно стало вирусным в TikTok, она кричит:

«Какого чёрта в багажнике?!».

Мужчина ответил:

«Это дерьмо меня не выпускает!», — при этом бил кулаками по спинке сиденья.

Далее он добавил:

«Они меня сюда посадили. Люди. Люди».

В следующем видео женщина общается с представителем Waymo уже после того, как двое полицейских вывели мужчину из машины и задержали на тротуаре.

Многих шокировало, что такое вообще возможно в роботакси — ситуация, которая вряд ли произошла бы с водителем-человеком, ведь постороннего в багажнике заметили бы сразу. В Waymo инцидент не опровергли:

«Мы стремимся обеспечить безопасность пассажиров и завоевать доверие сообществ, в которых работаем. Этот опыт недопустим, и мы уже внедряем изменения, чтобы устранить причины», — заявил представитель компании в комментарии New York Post.

Сообщество Waymo на Reddit тоже было поражено. Некоторые сначала считали видео фейком, но после подтверждения компании, не скрывали стыда. Другие возмущались поведением мужчины.

Пользователи активно обсуждали, как мужчина попал в багажник модифицированного под роботакси Jaguar I-Pace. Очевидно, он пролез туда из салона, ведь при подходе извне это было бы легко видно на камерах. Некоторые отметили, что выбраться можно просто нажав большую кнопку складывания сиденья — так что «невозможность выйти» звучит странно. Другие же предполагали, что мотив был «каким-то странным фетишем».

Сообщество призывает Waymo добавить датчики в багажнике или дополнительные механизмы безопасности, ведь компания уже сталкивалась с критикой из-за других инцидентов. Недавно роботакси прорвалось прямо через полицейскую операцию в центре Лос-Анджелеса.

Сервис работает в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Финиксе, Атланте и Остине, а Waymo продолжает готовиться к расширению в другие города, так что и случаев, очевидно, будет больше.

Что касается матери, которая сняла вирусное видео — компания компенсировала ей поездку кредитом на будущий вызов.

Источник: futurism