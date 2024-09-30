Роботакси Waymo заблокировало движение кортежа Камалы Харрис — копу пришлось отбуксировать машину вручную

На видео, которые распространяются в соцсетях, можно увидеть, как роботакси Waymo стоит поперек улицы без движения с включенными фарами, тогда как остальной транспортный поток вынужден осторожно объезжать авто.

Более того, как отмечает издание SF Standard, фактически авто заблокировало и движение кортежа вице-президента Камалы Харрис, которая тогда же направлялась по этой дороге в отель Fairmont в Сан-Франциско.

В конце концов роботизированная машина Waymo так и не сдвинулась с места, поэтому, чтобы открыть дорогу, одному из местных полицейских пришлось отбуксировать такси с места вручную.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB — LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024

Блокировать дороги для Waymo не в новинку: местные жители бунтовали против роботакси из-за того, что те препятствуют движению машин экстренной помощи да и вообще довольно часто провоцируют пробки. Хейтеры беспилотных такси даже устраивали акции, устанавливая конусы на капоты машин и тем самым делая их недееспособными, тогда как одна из самых активных порезала шины на 17 авто Waymo (однако забыла о камерах и ее быстро поймали).

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На беспилотные авто до сих пор не распространялись штрафы за нарушение ПДД, однако в пятницу губернатор Калифорнии подписал законопроект, который предусматривает, что компании-владелицы беспилотных авто могут предстать перед судом. Приговоры не будут предусматривать штрафы, но если их будет много — местный автодепартамент может отозвать разрешение на работу.