Новости WTF 30.09.2024 в 10:41 comment views icon

Роботакси Waymo заблокировало движение кортежа Камалы Харрис — копу пришлось отбуксировать машину вручную

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Роботакси Waymo заблокировало движение кортежа Камалы Харрис — копу пришлось отбуксировать машину вручную

На видео, которые распространяются в соцсетях, можно увидеть, как роботакси Waymo стоит поперек улицы без движения с включенными фарами, тогда как остальной транспортный поток вынужден осторожно объезжать авто.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Более того, как отмечает издание SF Standard, фактически авто заблокировало и движение кортежа вице-президента Камалы Харрис, которая тогда же направлялась по этой дороге в отель Fairmont в Сан-Франциско.

В конце концов роботизированная машина Waymo так и не сдвинулась с места, поэтому, чтобы открыть дорогу, одному из местных полицейских пришлось отбуксировать такси с места вручную.

Блокировать дороги для Waymo не в новинку: местные жители бунтовали против роботакси из-за того, что те препятствуют движению машин экстренной помощи да и вообще довольно часто провоцируют пробки. Хейтеры беспилотных такси даже устраивали акции, устанавливая конусы на капоты машин и тем самым делая их недееспособными, тогда как одна из самых активных порезала шины на 17 авто Waymo (однако забыла о камерах и ее быстро поймали).

Онлайн-курс "Сучасне мистецтво" від Skvot.
За 15 занять розробиш концепт і стратегію для своєї виставки, створиш CV, портфоліо, кураторський путівник, креативну мапу і зможеш стартувати в артсфері — як художник, артменеджер або куратор.
Детальніше

На беспилотные авто до сих пор не распространялись штрафы за нарушение ПДД, однако в пятницу губернатор Калифорнии подписал законопроект, который предусматривает, что компании-владелицы беспилотных авто могут предстать перед судом. Приговоры не будут предусматривать штрафы, но если их будет много — местный автодепартамент может отозвать разрешение на работу.

Толпа разбила и подожгла беспилотное такси Waymo в Сан-Франциско. В автомобиле никого не было

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить