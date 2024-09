Роботакси Waymo заблокировало движение кортежа Камалы Харрис — копу пришлось отбуксировать машину вручную

На видео, которые распространяются в соцсетях, можно увидеть, как роботакси Waymo стоит поперек улицы без движения с включенными фарами, тогда как остальной транспортный поток вынужден осторожно объезжать авто.

Более того, как отмечает издание SF Standard, фактически авто заблокировало и движение кортежа вице-президента Камалы Харрис, которая тогда же направлялась по этой дороге в отель Fairmont в Сан-Франциско.

В конце концов роботизированная машина Waymo так и не сдвинулась с места, поэтому, чтобы открыть дорогу, одному из местных полицейских пришлось отбуксировать такси с места вручную.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP's motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out.

— LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024