Новости
«Это мошенники». Фонд гарантирования вкладов предостерегает от предложений за отдельную плату ускорить возврат денег из обанкротившихся банков

«Это мошенники». Фонд гарантирования вкладов предостерегает от предложений за отдельную плату ускорить возврат денег из обанкротившихся банков

«Это мошенники». Фонд гарантирования вкладов предостерегает от предложений за отдельную плату ускорить возврат денег из обанкротившихся банков


Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупредил украинцев о мошеннических действиях некоторых структур, которые намерено обманывают клиентов, предлагая за определенную плату «содействие» в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам. Регулятор призывает ни в коем случае не обращаться за подобного рода услугами, особо подчеркивая, что это чисто воды мошенничество.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным, определенным законом путем — за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, подчеркивает ФГВФЛ.

Деньги возвращают постепенно со строгим соблюдением очередности — процедура урегулирована ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». В первую очередь деньги возвращают физлицам и ФЛП, средства которых не превышают гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Требования физлиц и ФЛП, которые не являются связанными лицами банка и превышают гарантированную сумму 200 тыс. грн, относятся к четвертой очереди реестра. Что касается юрлиц, то их средства возмещаются в седьмую очередь.

С начала 2020 года Фонд вернул бывшим вкладчикам «ВТБ», «Диамантбанка», «Укрбизнесбанка», «Кредитпромбанка» и прочих суммарно 4,3 млрд грн. Из них 472 млн грн  получили кредиторы четвертой очереди и 153 млн грн — кредиторы седьмой очереди.

Источник: ФГВФЛ

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить