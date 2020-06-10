«Это мошенники». Фонд гарантирования вкладов предостерегает от предложений за отдельную плату ускорить возврат денег из обанкротившихся банков

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупредил украинцев о мошеннических действиях некоторых структур, которые намерено обманывают клиентов, предлагая за определенную плату «содействие» в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам. Регулятор призывает ни в коем случае не обращаться за подобного рода услугами, особо подчеркивая, что это чисто воды мошенничество.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным, определенным законом путем — за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, подчеркивает ФГВФЛ.

Деньги возвращают постепенно со строгим соблюдением очередности — процедура урегулирована ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». В первую очередь деньги возвращают физлицам и ФЛП, средства которых не превышают гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Требования физлиц и ФЛП, которые не являются связанными лицами банка и превышают гарантированную сумму 200 тыс. грн, относятся к четвертой очереди реестра. Что касается юрлиц, то их средства возмещаются в седьмую очередь.

С начала 2020 года Фонд вернул бывшим вкладчикам «ВТБ», «Диамантбанка», «Укрбизнесбанка», «Кредитпромбанка» и прочих суммарно 4,3 млрд грн. Из них 472 млн грн получили кредиторы четвертой очереди и 153 млн грн — кредиторы седьмой очереди.



Источник: ФГВФЛ