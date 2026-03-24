Создатели Greedfall, WRC и Blood Bowl обанкротились вслед за издателем Nacon

Французская игровая индустрия получила тревожный сигнал: сразу три студии — Spiders, Kylotonn и Cyanide — инициировали процедуру судебной реструктуризации долгов. Все они принадлежат издателю Nacon, который сам оказался в финансовом кризисе еще в начале года.





Французские разработчики Spiders, Kylotonn и Cyanide официально подали заявления о неплатежеспособности в коммерческий суд Лилля. Компании также обратились с просьбой начать процедуру так называемой «судебной реорганизации» — механизма французского права, который позволяет бизнесу избежать немедленного банкротства и попытаться восстановить деятельность.

Речь идет не о мгновенном закрытии студий, а скорее о попытке выиграть время. В рамках этой процедуры компании получают так называемый «период наблюдения», который может длиться до 18 месяцев. В это время замораживаются долговые обязательства, а менеджмент должен подготовить план реструктуризации — фактически дорожную карту выхода из кризиса.

Самой известной среди тройки является Spiders — парижская команда, которая стоит за RPG GreedFall. Студия получила репутацию разработчика «AA»-игр с амбициями AAA, хотя часто критиковалась за технические огрехи.





Kylotonn (KT Racing) специализируется на автоспортивных симуляторах и в течение последних лет отвечала за официальные игры серии WRC series.

Cyanide, в свою очередь, известна по стелс-фэнтези серии Styx: Master of Shadows и адаптациями настольных игр, в частности Blood Bowl.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кроме этих студий, заявление о неплатежеспособности подала и Nacon Tech — дочерняя компания, занимающаяся motion capture.

Причиной стали финансовые трудности самого издателя Nacon. Еще в феврале 2026 года компания подала на судебную реорганизацию после того, как не смогла частично погасить облигационный займ.

Тогда Nacon заявляла, что планирует представить «реалистичный и эффективный» план выхода из кризиса. В обращении к инвесторам компания подчеркивала, что ее цель — «обеспечить устойчивость бизнеса, защитить работников и сохранить рабочие места», параллельно ведя переговоры с кредиторами.

По состоянию на сейчас в структуре Nacon работает более 1000 сотрудников, а сама компания объединяет 25 дочерних предприятий, среди которых 16 игровых студий. То есть речь идет не о локальной проблеме, а о потенциально системном кризисе внутри всей группы.

Пока что говорить о закрытии студий или отмене проектов рано. Судебная реорганизация как раз и создана для того, чтобы избежать худшего сценария. Если компаниям удастся договориться с кредиторами и оптимизировать расходы, они могут продолжить работу в обновленном формате.

Впрочем, риски очевидны. Подобные процессы часто сопровождаются сокращениями, замораживанием разработки или пересмотром портфеля проектов. Особенно уязвимы студии среднего уровня (AA-сегмент), к которым относятся Spiders и Cyanide — они традиционно работают с меньшими бюджетами, но зависят от стабильного финансирования.

Эта ситуация также отражает более широкий тренд в геймдеве: после нескольких лет агрессивного роста индустрия входит в фазу коррекции. Массовые сокращения, пересмотр инвестиций и финансовые трудности затрагивают как крупные корпорации, так и меньших издателей.

Следующие месяцы станут критическими для Nacon и ее студий. Все будет зависеть от того, сможет ли компания предложить убедительный план реструктуризации и получить поддержку кредиторов.





Для игроков это означает неопределенность относительно будущих релизов — в частности новых проектов от авторов GreedFall или следующих игр в линейке WRC. Но в то же время история знает немало примеров, когда студии выходили из подобных кризисов и возвращались к нормальной работе.

Источник: Game Developer