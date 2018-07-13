Этот робот-краб умеет заботиться о растениях

В 2017 году компания Vincross, базирующаяся в Пекине, представила на выставке CES 2017 домашнего программируемого робота HEXA, напоминающего краба. Однако мало, кто знал, что у основателя компании на его счёт были совершенно другие планы. С 2014 года Тяньци Сан (Tianqi Sun) занимается проектом, который он назвал «использование человеческих технологий растениями». В рамках этой инициативы была создана специальная модификация HEXA, позволяющая передвигаться небольшим растениям-суккулентам.

Прототип нового робота стал похож на лиственного краба – теперь на нём располагается небольшой горшок с цветком. Он двигается к солнечному свету и прячется в тень, если это необходимо растению. Кроме того, различные датчики позволяют роботу реагировать на прикосновения, а также сигнализировать о различных потребностях.

HEXA игриво приседает, протягивает вперёд передние лапы и танцует, когда кто-то поливает цветок.

На создание робота предпринимателя вдохновил увядший подсолнух на одной из цветочных выставок, который по какой-то причине остался стоять в тени. Тогда Тяньци Сан подумал, что растения обладают наименьшей степенью свободы, чем любое другое живое существо на планете. Технологии позволили людям передвигаться на транспорте, летать в космос и плавать в океанах, но растения за всё время своего существования оставались неподвижными. HEXA по сути является что-то вроде транспорта для цветка, он даёт ему свободу передвижения.

Тяньци Сан надеется, что его пример вдохновит других энтузиастов на подобные изобретения, и может в будущем растения смогут сами о себе позаботиться.

Источник: The Verge