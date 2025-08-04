Новости Устройства 04.08.2025 comment views icon

Этот тостер с NVIDIA RTX 5060 и Intel Core i5-14600K заменит ваш ПК

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Этот тостер с NVIDIA RTX 5060 и Intel Core i5-14600K заменит ваш ПК

SignalRGB создала полноценный ПК в корпусе тостера — с RGB-подсветкой, Stream Deck и комплектующими, которые тянут современные игры. Хоть тостов эта штука не поджаривает, зато игры запускает исправно.

Команда SignalRGB занимается разработкой универсального ПО для управления RGB-подсветкой. На этот раз она решила не ждать обещанный тостер от Razer и создала собственную функциональную игровую систему в корпусе настоящего четырехсекционного тостера. И, возможно, это один из самых удачных примеров вирусного маркетинга — компания дарит этот уникальный ПК вместе с док-станцией Thunderbolt 4 на 10 портов.

1111

Этот компьютер буквально «вшит» в корпус обычного серебристого тостера на четыре ломтя. Тостер не жарит хлеб, ведь два слота заняты RGB-вентилятором. Переднюю панель модифицировали: добавили полноценный Stream Deck, а по бокам сделали вентиляционные отверстия для эффективного охлаждения. Даже рычаги выброса тоста переназначили — теперь они отвечают за включение и перезагрузку системы. Естественно, в стиле SignalRGB корпус щедро подсвечен RGB-полосами — вдоль всего тостера.

Сама конфигурация соответствует современным игровым требованиям. Система включает в себя материнскую плату ASUS STRIX Z790-I формата Mini-ITX. В необычном корпусе тостера разместились процессор Intel Core i5-14600K (который побывал у нас на обзоре), 32 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z DDR5, SSD WD Black NVMe емкостью 1 ТБ и дискретная видеокарта Zotac RTX 5060. И еще нашлось место для встроенного блока питания Cooler Master SFX мощностью 850 Вт.

Этот креативный проект — тонкий намек Razer, которая еще в 2016 году пошутила на 1 апреля про «игровой тостер с подсветкой» (проект Breadwinner), а затем объявила его реальной идеей. Основатель Razer Мин-Лян Тан даже пообещал создать устройство, если страница соберет достаточно лайков и пользователи сделают достаточно татуировок с изображением тостера. В итоге 12 человек сделали тату тостера Razer, чем перевыполнили требования, потому что каждая татуировка считалась за 100 тыс. лайков.

Но этот проект не продвинулся дальше шуток. В последний раз Razer упоминала о Breadwinner еще в 2019 году, и ни одного игрового тостера до сих пор нет.

Зато SignalRGB пошла другим путем. Ее ПК в корпусе тостера — не шутка, а реальное устройство, которое действительно выглядит как тостер и действительно запускает игры. Он не готовит тосты, как обещал Razer, зато существует физически и демонстрирует интересную идею креативного подхода к форм-фактору компьютера.

Источник: tomshardware

Популярные новости

Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla
Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг
Новый электрокроссовер BYD Sealion 06 — 605 км хода, 388 л.с. и холодильник за $21 тыс.
ChatGPT говорил, что пишет пользователю книгу на 700 страниц — ужасная и смешная правда открылась в Reddit
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Как у Rolls-Royce — электрокроссовер Genesis GV90 действительно будет иметь каретные двери
Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
Более 3,500 веб-сайтов заразили скрытыми майнерами Monero — хакеры зарабатывали криптовалюту на посетителях
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
Tesla не платит подрядчикам, обанкротилось уже две компании
NVIDIA представила локальные ИИ-модели на базе DeepSeek R1 — от 1,5 млрд до 32 млрд параметров
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Производителя бытовой химии Clorox взломали одним звонком — техподдержка выдала пароль и отключила MFA
Отчет Apple за Q3 2025: вышел трехмиллиардный iPhone, потеря $800 млн из-за новых пошлин, прибыль +10%
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить