Этот тостер с NVIDIA RTX 5060 и Intel Core i5-14600K заменит ваш ПК

SignalRGB создала полноценный ПК в корпусе тостера — с RGB-подсветкой, Stream Deck и комплектующими, которые тянут современные игры. Хоть тостов эта штука не поджаривает, зато игры запускает исправно.

Команда SignalRGB занимается разработкой универсального ПО для управления RGB-подсветкой. На этот раз она решила не ждать обещанный тостер от Razer и создала собственную функциональную игровую систему в корпусе настоящего четырехсекционного тостера. И, возможно, это один из самых удачных примеров вирусного маркетинга — компания дарит этот уникальный ПК вместе с док-станцией Thunderbolt 4 на 10 портов.

Этот компьютер буквально «вшит» в корпус обычного серебристого тостера на четыре ломтя. Тостер не жарит хлеб, ведь два слота заняты RGB-вентилятором. Переднюю панель модифицировали: добавили полноценный Stream Deck, а по бокам сделали вентиляционные отверстия для эффективного охлаждения. Даже рычаги выброса тоста переназначили — теперь они отвечают за включение и перезагрузку системы. Естественно, в стиле SignalRGB корпус щедро подсвечен RGB-полосами — вдоль всего тостера.

Сама конфигурация соответствует современным игровым требованиям. Система включает в себя материнскую плату ASUS STRIX Z790-I формата Mini-ITX. В необычном корпусе тостера разместились процессор Intel Core i5-14600K (который побывал у нас на обзоре), 32 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z DDR5, SSD WD Black NVMe емкостью 1 ТБ и дискретная видеокарта Zotac RTX 5060. И еще нашлось место для встроенного блока питания Cooler Master SFX мощностью 850 Вт.

Этот креативный проект — тонкий намек Razer, которая еще в 2016 году пошутила на 1 апреля про «игровой тостер с подсветкой» (проект Breadwinner), а затем объявила его реальной идеей. Основатель Razer Мин-Лян Тан даже пообещал создать устройство, если страница соберет достаточно лайков и пользователи сделают достаточно татуировок с изображением тостера. В итоге 12 человек сделали тату тостера Razer, чем перевыполнили требования, потому что каждая татуировка считалась за 100 тыс. лайков.

Но этот проект не продвинулся дальше шуток. В последний раз Razer упоминала о Breadwinner еще в 2019 году, и ни одного игрового тостера до сих пор нет.

Зато SignalRGB пошла другим путем. Ее ПК в корпусе тостера — не шутка, а реальное устройство, которое действительно выглядит как тостер и действительно запускает игры. Он не готовит тосты, как обещал Razer, зато существует физически и демонстрирует интересную идею креативного подхода к форм-фактору компьютера.

Источник: tomshardware