Этот USB-накопитель разогреется и самоуничтожится, если его неправильно вставить

Райан Уокер из Interrupt Labs выпустил ориентированный на безопасность USB-накопитель с открытым исходным кодом под названием Ovrdrive USB, который может похвастаться механизмом самоуничтожения, активирующимся, когда его неправильно вставить, и нагревающим микросхему флэш-памяти до 100° C.

По умолчанию Ovrdrive USB не шифруется, поэтому он должен быть легальным в странах, где шифрование является незаконным, обеспечивая при этом дополнительный уровень (физической) безопасности, передает Tom’s Hardware.

Ovrdrive USB функционирует просто. Это обычный USB-накопитель с уникальным механизмом активации. Чтобы он был обнаружен компьютером, нужно его включить — быстро вставить флешку три раза подряд. Уокер создал оригинальный механизм разрушения. Механизм меняет направление напряжения, подаваемого на устройство и разогревает его до примерно 100° C.

Впрочем, она может быть недостаточно горячей, чтобы убить флеш-чипы, но пользователи могут самостоятельно добавить вещества для полного самоуничтожения. На первом этапе до нагрева раздел диска будет скрыт, и будет создаваться впечатление, что накопитель сломан.

Этот продукт, ориентированный на журналистов, исследователей и других людей, которые нуждаются в дополнительном уровне безопасности хранения данных. Этот механизм активации не заменяет полного шифрования (особенно в странах, где можно зашифровать свои данные). Однако он все равно служит хорошей преградой для нежелательных посторонних пользователей накопителя.

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В рамках краудфандинговой кампании на Crowd Supply Выпуск флешки запланирован на август 2024 года, а ее цена составляет $69 с бесплатной доставкой по США или $12 за поставку для остального мира.