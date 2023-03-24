Еврокомиссия предложила новые правила ремонта бытовой техники — производители должны поддерживать устройства в течение 5-10 лет

В среду Европейская комиссия предложила правила, обязывающие производителей техники предлагать возможность ремонта продукта в течение от 5 до 10 лет после продажи – независимо от того, действует ли предоставленная гарантия. Европейский союз хочет дать потребителям право на ремонт товаров после истечения гарантийного срока, чтобы сократить количество отходов и продлить срок службы товаров.

Правила будут применяться к холодильникам, пылесосам, телевизорам, стиральным машинам и другим товарам, которые в соответствии с законодательством ЕС считаются «ремонтопригодными». Производители телевизоров, например, должны будут осуществлять ремонт в течение как минимум 7 лет, тогда как стиральные и сушильные машины будут ремонтировать в течение 10 лет. ЕС также ведет переговоры о правилах, которые распространят требование на смартфоны и планшеты (предполагается срок ремонта до 5 лет).

Европейские потребители и предприятия регулярно выбрасывают товары, которые можно отремонтировать и детали, которые можно восстановить и использовать повторно, что ведет к накоплению отходов. Опрос, проведенный в 2020 году от имени Агентства по охране окружающей среды Германии, показал, что срок службы «первого использования» для продуктов, включая телевизоры и крупную бытовую технику, в последние годы сократился.

Согласно правилам, компании должны будут бесплатно отремонтировать дефектный продукт в течение двухлетнего гарантийного периода, если стоимость ремонта дешевле или равна стоимости замены продукта. После этой даты компании по-прежнему должны предлагать ремонт, бесплатно или за плату. ЕС также хочет запустить онлайн-сервис, который поможет потребителям находить ремонтные предприятия на местах – конкуренция с другими ремонтниками будет сдерживать стоимость услуги.

«В течение последних десятилетий замене часто отдавалось предпочтение перед ремонтом, когда продукты выходят из строя, и потребители не получали достаточных стимулов для ремонта своих товаров по истечении срока юридической гарантии. Это предложение упростит и удешевит для потребителей ремонт, а не замену товара», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

По оценкам Еврокомиссии, за 15 лет новый регламент позволит предотвратить выброс 18,5 млн тонн парниковых газов и 3 млн т отходов, а также сэкономит 1,8 млн т ресурсов. Потребители из ЕС при этом сэкономят €176,5 млрд, а продавцы и производители сэкономят около €15,6 млрд (хотя после ввода новых правил могут потребоваться дополнительные расходы с их стороны).

Европейская организация потребителей BEUC приветствовала это предложение, но заявила, что было бы более целесообразно продлить период юридической гарантии на товары с длительным сроком службы, такие как холодильники.

С другой стороны, Европейская коалиция «Право на ремонт» опубликовала заявление, в котором утверждает, что предложение Еврокомиссии не учитывает стоимость ремонта и не делает достаточно для расширения возможностей независимых ремонтных мастерских. Организация настаивала на принятии законодательства, гарантирующего использование сторонних и бывших в употреблении запасных частей и всеобщего доступа к недорогим запасным частям, руководствам по ремонту и диагностическим инструментам, а также финансовых стимулов для снижения цен на ремонт.

В ЕС обсуждается несколько вариантов действий, призванных подтолкнуть компании к производству более экологичных продуктов и предоставить потребителям более четкую информацию о воздействии товаров на окружающую среду. Ремонтопригодность товаров также призвано улучшить приведение их в соответствие европейской «Директиве по экодизайну».

Еще один закон, предложенный Брюсселем в среду, призван заставить компании подтверждать заявления о том, что их продукция является «зеленой» или «экологически чистой». Страны ЕС и Европейский парламент должны обсудить и утвердить оба закона, процесс может длиться много месяцев.

Источники: Reuters, Ars Technica