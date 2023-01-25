Как Apple и другие производители техники сопротивляются праву потребителя на ремонт гаджетов

О том, как компании сопротивляются ремонту гаджетов «со стороны» можно слагать легенды. Некоторые заранее создают устройство так, чтобы его невозможно было починить: используют нестандартные болты, заклеивают или спаивают детали. Остальные настраивают ПО так, чтобы оборудование не работало должным образом после ремонта или после его обновления ухудшалась производительность. Подобные упреки, в частности, частенько прилетали в сторону Apple.

В 2017 году Apple пошла на уступки и разрешила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей, а в начале 2019 года начала ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями и запустила программу по ремонту iPhone, у которых закончился гарантийный срок, в независимых сервисных центрах, а также провела обучение для 265 тысяч ремонтников. Через два года после этого Apple объявила, что будет поставлять детали, чтобы владельцы iPhone 12 и iPhone 13 могли отремонтировать дисплеи, аккумуляторы или камеру.

Однако некоторые говорят, что запчасти и инструменты, которые можно взять в аренду у Apple настолько дороги, что иногда дешевле приобрести новый смартфон.

Чтобы «приструнить» производителей в мире активизировалось движение за право на ремонт, которое должно обязать компании продавать запчасти и ремкомплекты независимым мастерским и обычным пользователям. Конечно, производители выступали против этой идеи — Apple, Google, Microsoft и Tesla потратили миллионы, чтобы доказать, что такие правила раскроют отраслевые тайны, предоставят третьим сторонам доступ к конфиденциальной информации и поставят под угрозу безопасность потребителей. Критики говорят, что техиндустрия выступает против свободного рынка ремонта, поскольку это снизит цены и поощрит больше людей ремонтировать свои гаджеты, что приведет к снижению продаж новых.

Движение за право на ремонт охватывает различные товары – от тостеров до холодильников, автомобилей, мотоциклов и тракторов. John Deere был одним из самых стойких противников закона о праве на ремонт в США, но теперь готов пойти на некоторые уступки. На днях Deere & Company подписала меморандум о взаимопонимании с Американской федерацией фермерских бюро, и теперь пользователи получат доступ к официальной диагностике, пособиям, инструментам и обучению. Компания позволит владельцам отключать электронные замки и не запрещает людям законно получать ресурсы для ремонта, даже если она сама больше не предлагает их.

Законодатели и компании более или менее активизировались в первую очередь из-за неутешительных данных по электронным отходам. В 2019 году зафиксировано примерно 53,6 миллиона тонн такого мусора, и только 17% из них были должным образом переработаны (электронные отходы содержат тяжелые металлы и соединения, в том числе мышьяк, свинец, ртуть и кадмий, которые, если их не утилизировать должным образом, могут подвергнуть общины риску рака и врожденных пороков).

Согласно опросам, проведенным с июня по сентябрь 2022 года среди 8775 европейских домохозяйств в 6 странах, в среднем в одном доме находится 74 электронных продукта, включая телефоны, планшеты, а также такие бытовые приборы, как тостеры и фены. В среднем 13 из них просто находятся на хранении (9 – находятся в собственности, но не используются, а 4 – сломаны).

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Производство новых устройств в свою очередь предполагает добычу сырья и использование большого количества энергии, которое приводит к выбросам парниковых газов, влияющих на глобальное потепление. Одно из исследований утверждает, что производство смартфона выбрасывает от 40 до 80 килограммов эквивалента углекислого газа примерно столько же, сколько проезд обычного легкового автомобиля на 320 километров. За предыдущие 50 лет потребление электронных устройств выросло в шесть раз, а значит, и увеличилось количество выбросов (хотя население мира выросло только вдвое).

Законы, принятые в Европейском Союзе и Великобритании, принуждают производителей стиральных и посудомоечных машин, холодильников и телевизоров гарантировать возможность замены деталей обычными инструментами, которыми потребители могут легко воспользоваться. ЕС также рассматривает возможность регулирования производства мобильных телефонов, планшетов и компьютеров. Во Франции производители должны предоставить «оценку ремонтопригодности» для некоторых электронных устройств (Apple, например, поставила своему iPhone 12 Pro Max 6 из 10).

Президент США Джо Байден в 2021 году просил федеральных чиновников ввести меры, ограничивающие производителей от самостоятельного или постороннего ремонта. Несколько штатов США с тех пор рассматривали законопроекты о праве на ремонт, но многие были отклонены. Нью-Йорк стал первым штатом США, который принял соответствующий законопроект в декабре.

Однако защитники прав потребителей уже выражают разочарование тем, что некоторые новые правила приносят пользу только профессиональным ремонтникам, поскольку не гарантируют права на ремонт для потребителей и некоммерческих организаций. Кроме того, законодательство часто фокусируется на физических компонентах, а не на программном обеспечении. Многие документы за право на ремонт не учитывают распространенную среди производителей практику продажи целых модулей деталей вместо отдельного компонента, нуждающегося в замене, что может сделать ремонт неэкономичным.

Источник: Bloomberg