Facebook назвала причину шестичасового глобального сбоя — неправильное изменение конфигурации маршрутизации

Причиной глобального сбоя в работе соцсети Facebook, а также сервисов принадлежащих ей компаний Instagram, WhatsApp и Oculus VR, который длился почти шесть часов, стала не хакерская атака или попытка кражи пользовательский данных, а ошибка, допущенная при изменении конфигурации маршрутизации. Об этом сообщила команда разработчиков соцсети.

В объяснении не так много подробностей, но похоже, что серверы Facebook не могли общаться друг с другом — компания утверждает, что «это нарушение [маршрутизации] сетевого трафика вызвало цепную реакцию в коммуникационных каналах центров обработки данных и привело к прекращению работы сервисов». Ранее СМИ сообщали, что записи DNS для сервисов Facebook и Instagram удалили из таблиц глобальной маршрутизации. При этом в Facebook не уточняют, что именно привело к нарушению конфигурации маршрутизации — злополучное обновление, как это нередко случается, или же что-то еще.

4 октября в 18:25 по Киеву Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру, в том числе и в Украине. После этого пользователи начали массово переходить на другие соцсети и мессенджеры — это привело к повышенным нагрузкам и мелким проблемам в работе других сервисов, включая Twitter, Telegram и YouTube. Неполадки в работе сервисов сохранялись примерно к 1:00 5 октября, после чего службы начали возвращаться к нормальной работе.

Вчерашний сбой Facebook по продолжительности стал самым длительным с 2008 года, когда социальная сеть была недоступна около суток. Но тогда ею пользовалось 80 млн человек против 3 млрд сейчас. В последний раз глобальный сбой у Facebook случился в июле 2019 года — тогда соцсеть была полностью недоступна около часа и целый день работала с перебоями. Позже в компании объяснили проблемы неправильно внесенными изменениями в настройки серверов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг отдельно извинился за сбой. Его состояние за пару часов сократилось на $5,9 млрд, до $116,4 млрд. В то же время акции Facebook на фоне проблем подешевели на 4,89%.

Примечательно, что сбой Facebook произошел за день до того, как информатор Фрэнсис Хауген должна была дать показания перед Конгрессом о своем опыте работы в компании. Ранее она заявила в 60 Minutes на CBS News, что Facebook «за прибыль рассчитывается безопасностью пользователей».