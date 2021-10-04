В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл сбой

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Вечером 4 октября наблюдаются сбои в работе в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также сервисов обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Все они принадлежат компании Facebook

По данным ресурса Downdetector, проблема является глобальной. Перебои в работе указанных соцсетей и мессенджеров наблюдают пользователи в США, Европе, Украине и других странах.

В частности, не загружаются основныей сайты Facebook и Instagram – возникает сообщение об ошибке «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN». Также наблюдаются перебои и в работе мобильных приложений. Они загружают, но обновить ленту получается не всегда.

Причины сбоя пока неизвестны.