В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл сбой
Вечером 4 октября наблюдаются сбои в работе в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также сервисов обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Все они принадлежат компании Facebook
По данным ресурса Downdetector, проблема является глобальной. Перебои в работе указанных соцсетей и мессенджеров наблюдают пользователи в США, Европе, Украине и других странах.
В частности, не загружаются основныей сайты Facebook и Instagram – возникает сообщение об ошибке «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN». Также наблюдаются перебои и в работе мобильных приложений. Они загружают, но обновить ленту получается не всегда.
Причины сбоя пока неизвестны.