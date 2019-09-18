Facebook сотрудничает с Luxottica в процессе создания очков дополненной реальности





На протяжении последних нескольких лет компания Facebook работает над созданием собственных очков дополненной реальности. Согласно данным ресурса CNBC, эти очки (под кодовым названием Orion) не будут дополнением к смартфону, предположительно, они предназначены для полной его замены.

Отмечается, что очки дополненной реальности Orion смогут принимать звонки без привязки к смартфону и отображать информацию на «маленьком дисплее». По слухам, что в устройстве также есть камера, которая позволяет транслировать в прямом эфире путешествия подписчикам и друзьям пользователя.

По данным CNBC, Facebook установила партнёрские отношения с популярным брендом очков Luxottica, производящим очки Ray-Ban. Они совместно намерены вывести на рынок очки дополненной реальности. Это планируется сделать в ближайшие несколько лет, возможно, между 2023 и 2025 годами. Предположительно, бренд Ray-Ban также будет непосредственно вовлечён в процесс сотрудничества с Facebook, но не в рамках проекта Orion, а при создании другой модели умных очков под кодовым названием Stella. Как ожидается, эта модель появится на рынке в ближайшие несколько лет, скорее всего, до Orion. По предварительным данным, эта версия тоже получит камеру, она позволит пользователям записывать моменты своего дня и делиться ими.

Источник: The Verge