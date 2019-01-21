Факт дня: состояние 26 богатейших миллиардеров = доходам 3,8 миллиарда беднейших людей

Международная благотворительная организация Oxfam опубликовала большой 106-страничный отчет (PDF), посвященный проблеме глобального социально-экономического неравенства.

Авторы исследования утверждают, что число миллиардеров в мире за последние 10 лет выросло вдвое — до 2208 человек в 2018 году.

В Oxfam заявляют, что за минувший год уровень экономического неравенства в глобальном масштабе достиг катастрофически высокого значения. В частности, по данным из отчета, за прошлый год благосостояние всех миллиардеров выросло на целых $900 миллиардов (в среднем на $2,5 млрд в день), достигнув максимального значения в истории. При этом суммарные доходы беднейшей части населения по итогам 2018 года сократились 11%. Ежедневно они тратят менее $5,5.

Как следует из отчета, в 2018 году состояние 26 самых богатых людей в мире с доходами беднейшей половины человечества — это, на секундочку, 3,8 миллиарда человек. Для сравнения, годом ранее состояние 43 миллиардеров равнялось доходам 3,7 миллиарда беднейших людей.

Здесь следует уточнить, что данные о состоянии самых богатых людей планеты были взяты из списка миллиардеров Forbes и относятся к периоду с марта 2017 года по март 2018 года. Источником сведений о доходах беднейшей половины человечества для исследования послужила книга Credit Suisse Wealth (данные по состоянию на июнь 2017 года — июль 2018 года).

Что интересно, если верить исследованию, на долю представителей сильной половины человечества приходится на 50% больше богатств, чем на представительниц прекрасного пола. Также в отчете говорится, что мужчины контролируют более 86% всех самых крупных корпораций.

Oxfam призывает правительства развитых и развивающихся стран повысить налоги для богатых, чтобы эффективнее бороться с неравенством. По оценкам авторов доклада, повысив налоги для 1% богачей на 0,5 процентных пункта, можно оплатить образование 262 млн детей и профинансировать лечение, способное спасти жизнь 3,3 млн больных.

Тут можно вспомнить, как в прошлом году Билл Гейтс сетовал по поводу того, что он платит мало налогов, а самым богатым человеком на сегодня является небезызвестный глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос (его состояние на сегодня — около $112 млрд).

Источник: Oxfam