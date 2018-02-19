Билл Гейтс недоволен слишком низкими налогами (он перечислил в бюджет страны уже более $10 млрд)

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Сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, который в начале этого месяца потерял звание самого богатого человека планеты, опустившись сразу на третье место рейтинга Forbes, дал весьма интересный комментарий в недавнем выпуске новостей на телеканале CNN. Темой сюжета стала налоговая реформа Трампа, заработавшая с 1 января. Та самая, которая побудит Apple вернуть с зарубежных счетов в США четверть триллиона долларов.

Напомним, в числе прочего реформа предполагает масштабное снижение выплат в федеральный бюджет – ставка налога на прибыль для компаний была снижена с 35% до 21%.

В интервью CNN Билл Гейтс назвал налоговую реформу Трампа регрессивной, отметив, что она дает больше преимуществ обеспеченным людям, нежели среднему и бедному классам. В то же время согласно убеждениям самого Гейтса, столь финансово обеспеченные люди, вроде него, должны платить больше налогов в бюджет страны, чтобы улучшить системы соцобеспечения.

«Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более $10 млрд, но правительство должно взимать с людей, которые находятся в одном положении со мной, значительно более высокие налоги», — сказал Гейтс.

Добавим, что Forbes сейчас оценивает состояние Билла Гейтса в более чем $90 млрд.

Источник: CNN