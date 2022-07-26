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Faraday Future опять отложила начало серийной сборки электромобиля FF91 из-за нехватки средств

Faraday Future опять отложила начало серийной сборки электромобиля FF91 из-за нехватки средств

Многострадальный американский стартап Faraday Future вновь сообщил о проблемах и очередном переносе выхода на рынок своего флагманского электромобиля FF91. Представленная еще в 2017 году модель должна была появиться на дорогах четыре года назад (по крайней мере именно это тогда обещали представители компании), однако годы шли, сроки переносились, а серийная сборка так и не стартовала.

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В начале текущего года Faraday Future обещала начать сборку и доставку FF91 первым покупателям в третьем квартале. Однако теперь в письме инвесторам руководство заявило о проблемах и переносе этого важного события на третий-четвертый квартал 2022 года. Проблемы заключаются в недостатке средств и нехватке необходимых комплектующих из-за разрушенных цепочек поставок. Известна даже сумма, которой не хватает компании — тем же инвесторам озвучили необходимость в получении как минимум в $325 млн до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что компания Faraday Future была основана в 2014 году, однако за это время так и не выпустила ни одной серийной модели. Изначально основатели предполагали выпустить семь электромобилей, но постепенно модельный ряд был ограничен всего двумя моделями — FF 81 и FF 91. На фоне текущих проблем судьба компании остается весьма туманной.

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Источник: Engadget


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