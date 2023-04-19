Феномен Мавки: издательство проиллюстрировало книгу «Лісова пісня» персонажами мультфильма – продажи выросли примерно в 300 раз

Издательство «Ранок» издало новую версию книги «Лісова пісня» Леси Украинки, иллюстрированную персонажами мультфильма «Мавка. Лісова пісня», который недавно вышел в прокат. Спрос на обновленную книгу оказался настолько велик, что первый тираж из 3500 экземпляров закончился через неделю. Следует отметить, что 5 лет назад продажи «Лісової пісні» с другими иллюстрациями достигали 500–700 экземпляров в год.
Чтобы удовлетворить спрос, издательство допечатывало еще по 4000 экземпляров еженедельно. В результате за месяц продажи издали четыре тиража – всего 15 500 книг.
«Это нетипично для украинского книжного рынка, где средний тираж – 2000–3000 экземпляров, который продается год, – говорит генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов. – Мы за неделю продали больше, чем другие издательства продают за несколько лет».
Цена одной книги составляет 650 грн, то есть доход от напечатанных тиражей составляет более 10 млн грн. Доли прибыли «Ранку» и Film.ua Group – коммерческая тайна, говорит Круглов.
Сотрудничество издательства с Film.ua Group значительно расширило целевую «Лісової пісні». Обычно драму-феерию Леси Украинки учат в 10 классе. Но теперь, после выхода мультфильма, «Мавка» интересует детей от 6–7 лет. Интерес к книге проявляет и взрослая аудитория, привлекаемая ярким подарочным форматом. Вместе с тем издательство расширило каналы сбыта (супермаркеты и кинотеатры) и рассматривает возможность перевода на другие языки стран, где «Мавка. Лісова пісня» выйдет в прокат. Напомним, права на трансляцию «Мавки» продали более чем для 20 территорий.
Вдобавок к обновленной книге издательство «Ранок» также начало продавать дневники с «Мавкой» и наборы наклеек. В планах – реализовать 30-35 тыс. дневников и 40-60 тыс. наклеек. За неполный месяц уже продано 9 тыс. дневников. Для сравнения, дневники с «Гравити Фолз» (по лицензии Disney) разошлись тиражом более 15 тыс. за 2 года. Дополнительно планируется выпускать более 20 наименований продукции: серии раскрасок, развивающих книг, истории по сценарию мультфильма. Скоро из печати выйдет подарочная книга «Мавка. Берегиня Лесу». Она написана по сценарию мультфильма, но для другого сегмента – дошкольников.
Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» оказался очень популярным и стал самым кассовым за годы независимости Украины. Всего запланировано 30 коллабораций «Мавки», из них активны уже 18. Сейчас с героями мультфильма выпускают продукцию ювелирный дом SOVA, производитель носков DUNA, сеть магазинов одежды Intertop, производитель игрушек WP Merchandise. В целом внешние лицензиаты выпустили более 120 наименований товаров. Еще около 30 товаров «Киношоп» Film.ua производит как сувенирную продукцию. Также продолжаются переговоры по многим дополнительным категориям товаров.
Рецензия на мультфильм «Мавка. Лесная песня» / Mavka: The Forest Song
Источник: forbes