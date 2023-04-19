Феномен Мавки: издательство проиллюстрировало книгу «Лісова пісня» персонажами мультфильма – продажи выросли примерно в 300 раз

Издательство «Ранок» издало новую версию книги «Лісова пісня» Леси Украинки, иллюстрированную персонажами мультфильма «Мавка. Лісова пісня», который недавно вышел в прокат. Спрос на обновленную книгу оказался настолько велик, что первый тираж из 3500 экземпляров закончился через неделю. Следует отметить, что 5 лет назад продажи «Лісової пісні» с другими иллюстрациями достигали 500–700 экземпляров в год.

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Чтобы удовлетворить спрос, издательство допечатывало еще по 4000 экземпляров еженедельно. В результате за месяц продажи издали четыре тиража – всего 15 500 книг.

«Это нетипично для украинского книжного рынка, где средний тираж – 2000–3000 экземпляров, который продается год, – говорит генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов. – Мы за неделю продали больше, чем другие издательства продают за несколько лет».

Цена одной книги составляет 650 грн, то есть доход от напечатанных тиражей составляет более 10 млн грн. Доли прибыли «Ранку» и Film.ua Group – коммерческая тайна, говорит Круглов.

Сотрудничество издательства с Film.ua Group значительно расширило целевую «Лісової пісні». Обычно драму-феерию Леси Украинки учат в 10 классе. Но теперь, после выхода мультфильма, «Мавка» интересует детей от 6–7 лет. Интерес к книге проявляет и взрослая аудитория, привлекаемая ярким подарочным форматом. Вместе с тем издательство расширило каналы сбыта (супермаркеты и кинотеатры) и рассматривает возможность перевода на другие языки стран, где «Мавка. Лісова пісня» выйдет в прокат. Напомним, права на трансляцию «Мавки» продали более чем для 20 территорий.

Вдобавок к обновленной книге издательство «Ранок» также начало продавать дневники с «Мавкой» и наборы наклеек. В планах – реализовать 30-35 тыс. дневников и 40-60 тыс. наклеек. За неполный месяц уже продано 9 тыс. дневников. Для сравнения, дневники с «Гравити Фолз» (по лицензии Disney) разошлись тиражом более 15 тыс. за 2 года. Дополнительно планируется выпускать более 20 наименований продукции: серии раскрасок, развивающих книг, истории по сценарию мультфильма. Скоро из печати выйдет подарочная книга «Мавка. Берегиня Лесу». Она написана по сценарию мультфильма, но для другого сегмента – дошкольников.

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Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» оказался очень популярным и стал самым кассовым за годы независимости Украины. Всего запланировано 30 коллабораций «Мавки», из них активны уже 18. Сейчас с героями мультфильма выпускают продукцию ювелирный дом SOVA, производитель носков DUNA, сеть магазинов одежды Intertop, производитель игрушек WP Merchandise. В целом внешние лицензиаты выпустили более 120 наименований товаров. Еще около 30 товаров «Киношоп» Film.ua производит как сувенирную продукцию. Также продолжаются переговоры по многим дополнительным категориям товаров.

Источник: forbes