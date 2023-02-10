Украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» покажут в США и Канаде. Продолжаются переговоры с Китаем, Кореей и Японией

В скором времени в украинский прокат выходит анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня». Показы в кинозалах начнутся уже 2 марта. Сразу после украинской премьеры начнется широкий прокат мультфильма во Франции, которым занимается Universal Pictures Content Group. Далее – премьера состоится во всей Европе. Также «Мавка. Лісова пісня» выйдет в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Теперь стало известно, что развлекательная компания Shout! Factory также приобрела права на показ анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня». Благодаря этому картину смогут посмотреть еще и на территории США и англоязычной Канады.

«Помимо присутствия на очень конкурентном рынке мы получили дополнительные инструменты для продвижения Украины – не только как известного бренда, но и как страны-производителя очень качественного контента», – говорит директор FILM.UA Distribution Евгений Драчов.

В общем, права на трансляцию «Мавки» продали более чем для 20 территорий. Среди них упоминаются Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Чехия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия. , Греция, Монголия, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Теперь к ним присоединились США и Канада.

В настоящее время команда FILM.UA Distribution ведет переговоры с партнерами Азиатского региона, в частности, Китаем, Кореей и Японией.

Отмечается, что продажа прав на показ анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» осуществляется по мировым рыночным условиям.

«Качественную продукцию оценивают по достоинству с точки зрения финансов», – говорит Евгений Драчов.

Источник: forbes