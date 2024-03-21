Новости Кино 21.03.2024 в 08:20 comment views icon

Фэнтези «Бесконечная история» вернется на экране в нескольких новых фильмах

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Андрей Русанов

Автор сайта

Фэнтези «Бесконечная история» вернется на экране в нескольких новых фильмах

«Бесконечная история», популярный фентезийный роман немецкого писателя Михаэля Энде, получивший культовую экранизацию 1984 года, снова возрождается на большом экране благодаря партнерству между Michael Ende Productions и See-Saw Films. Мир Фантастика вернется в кинотеатры в виде нескольких лент.

Детали проекта, включая точное количество фильмов, которые будут сняты, будут зависеть от собранного и созданного материала. По словам студии, яркий мир, описанные Энде в «Бесконечной истории», включая Башню из Слоновой Кости, Гоав, Пустыню Цветов, Серебряные Горы, Город Призраков, Серебряное Озеро и Болота Смуты (где тонет известный конь Атрея Артакс) — придайте съемкам статус международного глобального производства. Студия будет пытаться поддерживать связь с наследием книги, снимая некоторые сцены в Германии (большая часть фильма 1984 года фактически была снята на Bavaria Studios в Мюнхене).

Современный фильм, вероятно, будет поддерживать ностальгию по ленте прошлого столетия. Однако известно, что сам Михаэль Энде не воспринимал фильм из-за его слишком большого отклонения от оригинала.

Исполнительными продюсерами новых фильмов станут Лоренцо Де Майо, бывший исполнительный директор Endeavour Content, исполнительный директор Michael Ende Productions Вольф-Дитер фон Гронау, CEO See-Saw Саймон Гиллис и креативный директор Хелен Грегори.

Опубликованная в 1979 году, «Бесконечная история» стала бестселлером в Германии, была переведена на 45 языков и продавалась миллионными тиражами по всему миру. В центре истории мальчик Бастиан Бальтазар Букс, который, спасаясь от хулиганов, открывает таинственную книгу «Бесконечная история» о героическом Атрее и его миссии спасти магическое царство Фантастика от уничтожения силой, известной как Ничто. Но чем больше он читает, тем больше Бастиан понимает, что он не просто незаинтересованный зритель, и вскоре он сам попадает в Фантастику и летает на драконе Фалкори.

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Источник: Variety

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