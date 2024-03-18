Новости Кино 18.03.2024 в 09:28 comment views icon

Касса второй «Дюны» приблизилась к $500 млн — ей понадобилось всего три недели, чтобы обойти первую часть

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Касса второй «Дюны» приблизилась к $500 млн — ей понадобилось всего три недели, чтобы обойти первую часть

На данный момент вторая «Дюна» заработала $494,7 млн во всем мире — $205,3 млн в национальном прокате и $289,4 млн за рубежом.

«Дюна: Часть вторая» также в настоящее время является самым кассовым фильмом 2024 года, и всего за три недели превзошла показатели первой части экранизации Дени Вильнёва.

Стоит также отметить, что всего за 10 дней проката вторая «Дюна» обошла общие национальные сборы первой ($108 млн) — однако фильм 2021 года был одновременно выпущен в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому продажи билетов были несколько подавлены релизом в онлайне.

За рубежом наибольшую аудиторию «Дюна: Часть вторая» получила в Китае ($36 млн), Великобритании ($32,8 млн), Германии ($25 млн), Франции ($24,9 млн) и Австралии ($15,6 млн). В Украине фильм показал лучший старт для Warner Bros. с начала войны — 32,6 млн гривен за первый уик-энд (более актуальные данные пока неизвестны).

Особым спросом пользовались сети IMAX — режиссер выбрал для второй «Дюны» пленку 70 мм, обеспечивающую более высокую детализацию и реалистичность (кстати, снимали фильм объективами украинского производства). За выходные фильм превысил отметку в $100 миллионов только на экранах Imax и стал седьмым по скорости из лент, достигших этой вехи.

Warner Bros. и Legendary Entertainment, которые совместно продюсировали и финансировали фильм «Дюна: Часть вторая», потратили на производство $190 млн (еще в $100 млн обошлась реклама).

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«Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

Рецензия на фильм «Дюна: Часть вторая» / Dune: Part Two

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