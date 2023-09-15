Феникс, коричневый гриб и гендерно-нейтральные семьи – Unicode утвердил новую коллекцию эмодзи

Есть также новые эмодзи, которые обозначают покачивание головой и несколько версий уже знакомых смайлов, развернутых в другие стороны.

Консорциум Unicode одобрил коллекцию Emoji 15.1, поэтому в будущем наши устройства пополнятся 118 новыми смайлами. В линейке не так много дополнений – в основном старые эмодзи с новыми направлениями.

Среди новинок — смайлики, обозначающие покачивание головой, феникс, лайм, коричневый гриб и сломанная цепь (трудно предположить, в каких случаях они понадобятся, но спасибо). Также есть эмодзи, обозначающие разные размеры гендерно-нейтральных семей.

С полным перечнем и видом новых эмодзи можно ознакомиться на сайте.

В то же время таким компаниям, как Apple и Microsoft, понадобятся месяцы для того, чтобы обеспечить поддержку новых эмодзи в своем программном обеспечении, и потребуется некоторое время, пока вы сможете сбросить своим друзьям смайл коричневого гриба или лайма.

Если вам кажется, что в текущем ассортименте не хватает какого-то очень нужного вам смайла – есть возможность подать предложение в Unicode (здесь инструкции). Прием заявок возобновят в апреле 2024 года.

Для тех, кто не любит ждать или подавать официальные прошения, есть возможность создать собственный оригинальный смайл уже сейчас — Google на днях добавил в поисковик инструмент Emoji Kitchen, позволяющий комбинировать эмодзи.

Источник: Emojipedia