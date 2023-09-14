Новости Софт 14.09.2023 в 08:56

Google добавил в поисковик Emoji Kitchen – инструмент, позволяющий комбинировать эмодзи

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Просто введите «Emoji Kitchen» в поиск Google, нажмите подсказку «Get cooking» и создайте комбинации эмодзи по вашему вкусу – например, сердитую тыкву или панду в ковбойской шляпе.

Для создания одного скомбинированного экземпляра можно использовать десятки разных смайлов или положиться на рандомайзер. Результат можно скопировать в буфер обмена устройства и вставить как наклейку в сообщение или документ.

Google додав у пошуковик Emoji Kitchen – інструмент, що дозволяє комбінувати емодзі

Инструмент будет работать как в браузерах, так и приложении Google, а значит воспользоваться им могут и владельцы iPhone, и впоследствии отправить через iMessage. Ранее Emoji Kitchen была доступна только пользователям Android через приложение виртуальной клавиатуры Gboard.

Google додав у пошуковик Emoji Kitchen – інструмент, що дозволяє комбінувати емодзі

Правда, разнообразие эмодзи несколько меньше по сравнению с Gboard – возможно, со временем Google это исправит.

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