Google добавил в поисковик Emoji Kitchen – инструмент, позволяющий комбинировать эмодзи

Просто введите «Emoji Kitchen» в поиск Google, нажмите подсказку «Get cooking» и создайте комбинации эмодзи по вашему вкусу – например, сердитую тыкву или панду в ковбойской шляпе.

Для создания одного скомбинированного экземпляра можно использовать десятки разных смайлов или положиться на рандомайзер. Результат можно скопировать в буфер обмена устройства и вставить как наклейку в сообщение или документ.

Инструмент будет работать как в браузерах, так и приложении Google, а значит воспользоваться им могут и владельцы iPhone, и впоследствии отправить через iMessage. Ранее Emoji Kitchen была доступна только пользователям Android через приложение виртуальной клавиатуры Gboard.

Правда, разнообразие эмодзи несколько меньше по сравнению с Gboard – возможно, со временем Google это исправит.