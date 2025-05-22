FIFA запустила собственный блокчейн на базе Avalanche и перенесла туда коллекционные NFT

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о партнерстве с Avalanche для разработки специального блокчейна первого уровня (Layer 1). Блокчейн построен на основе технологий Avalanche. Этот шаг произошел после запуска обновления мейннета Avalanche 9000 и имеет целью привлечение разработчиков для создания кастомизированных публичных цепей.

FIFA запустила серию NFT на блокчейне Algorand перед Чемпионатом мира 2022 года в Катаре. В апреле этого года FIFA объявила о планах по миграции NFT на совместимую с EVM цепь.

Как стало известно, FIFA Collect мигрирует на собственный блокчейн, с чем тоже помогает Avalanche. Ожидается ускорение транзакций и снижение стоимости комиссии.

«Этот шаг расширяет наши возможности предоставлять уникальные цифровые коллекционные предметы и впечатления для фанатов благодаря скорости, масштабируемости и совместимости с EVM. Это означает беспрепятственную интеграцию с популярными кошельками, более простой доступ и надежный фундамент для роста в будущем», — сообщили в ФИФА.

Источник: Avalanche