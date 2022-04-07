Financial Times: Meta изучает возможность использования виртуальной валюты Zuck Bucks и NFT

По данным Financial Times, компания Meta, вероятно, отказалась от своей криптовалюты Diem. Вместе с тем компания всё ещё изучает возможность использования других финансовых продуктов, в том числе виртуальной валюты, которую сотрудники уже окрестили Zuck Bucks.

Валюта Zuck Bucks, по-видимому, названный в честь основателя, председателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга. И вряд ли она будет криптовалютой. Вместо этого Meta склоняется к внедрению токенов в приложениях, которые будут централизованно контролироваться компанией, подобно тем, что используются в игровых приложениях, например, валюта Robux в игре Roblox. Roblox построила огромный бизнес по продаже Robux, и Meta может попытаться повторить этот успех на своих собственных платформах.

В то же время Meta не полностью дистанцировалась от продуктов блокчейна, поскольку компания также рассматривает возможность выпуска и обмена NFT на Facebook. По данным источника, компания планирует запустить пилотный проект с NFT в середине мая. А вскоре после этого Meta проведёт тестирование членства в группах Facebook на основе владения NFT, а также «чеканки» NFT.

Кроме того, Meta изучает «социальные токены» или «токены репутации», которые «могут быть выпущены в качестве вознаграждения, например, за значимый вклад в группы Facebook». Компания также, по-видимому, изучает традиционные финансовые услуги, такие как кредиты для малого бизнеса.

Представитель Meta Лорен Диксон заявила, что компания постоянно рассматривает инновационные продукты, но пока что «нет новостей».

Источник: Financial Times, The Verge