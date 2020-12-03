Криптовалюта Libra сменила название на Diem, чтобы дистанцироваться от Facebook





Криптовалюта Libra получила новое название – Diem. Это попытка продемонстрировать «организационную независимость» проекта на пути получения одобрений от контролирующих органов.

Первоначально проект получил широкую поддержку отчасти потому, что он появился из Facebook, но теперь эта привязка уже рассматривается как обуза. Независимая организация, которая управляет проектом, Libra Association, теперь будет известна как Diem Association, а её валюта получит название Diem Dollar.

Проект значительно сократился в масштабах с момента его первого анонса. В прошлом году основные партнёры по запуску отказались от поддержки проекта из-за его неоднозначного характера и нормативных препятствий. На слушаниях в Конгрессе в прошлом году представители Палаты представителей выразили серьёзное недоверие к Facebook. И новые данные свидетельствуют, что проект будет запушен в гораздо более ограниченной форме. По данным Financial Times, криптовалюта может дебютировать как единая монета, обеспеченная долларом. Её первоначальный запуск может состояться уже в январе 2021 года. Изначально Libra задумывалась как одна монета, привязанная к нескольким валютам для обеспечения стабильности. Позже предполагалось, что это будет несколько отдельных монет, каждая из которых будет обеспечена собственной валютой. Эти монеты будут «дополнением, а не заменой национальной валюты», — писала организация в апреле.

«Проект Diem предоставит простую платформу для развития финтех-инноваций и позволит потребителям и компаниям проводить мгновенные, недорогие и надёжные транзакции», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Diem Association Стюарт Леви.

Facebook изначально позиционировала Libra как обычную криптовалюту, которую можно было бы использовать в качестве средства платежа –потратить онлайн или офлайн, как и традиционный доллар. Она должна была сделать цифровые переводы быстрее и проще, чем доступно сегодня, а компании, такие как Facebook, могли бы предлагать финансовые услуги в данном направлении. Facebook также объявила о планах создания цифрового кошелька под названием Calibra, который мог бы предлагать все эти услуги. С тех пор приложение кошелька было переименовано в Novi («новый путь»), а дочерняя компания Facebook, занимающаяся развитием цифрового кошелька, получила название Novi Financial.

Источник: The Verge