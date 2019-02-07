Flickr продлил крайний срок удаления «лишних» фотографий и видео из бесплатных аккаунтов до 12 марта 2019 года (должно остаться не более 1000 файлов)

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В ноябре прошлого года популярный фотохостинг Flickr объявил, что закрывает программу с бесплатным 1 ТБ облачного хранилища и ограничивает количество хранимых обычными пользователями фотографий до 1000 штук. Автоматическая очистка стартовала 5 февраля 2019 года, однако сервис столкнулся с такой бурей недовольства, что продлил льготный период до 12 марта.

Интересно, что дело не только в недовольстве изменениями правил. Пользователи, которые пытались сохранить свои фотографии от удаления на локальных носителях, могли одновременно включить в очередь загрузки не более 500 фотографий одновременно, при этом скорость их загрузки по отзывам была чрезвычайно медленной.

«Основываясь на отзывах наших пользователей и сложностей, с которыми им пришлось столкнуться при загрузке фотографий, мы продлили крайний срок удаления фотографий до 12 марта 2019 года» — отметили представители Flickr.

Напомним, что по первоначальному плану все пользователи Flickr с бесплатными аккаунтами, которые успели загрузить на фотохостинг более 1000 фотографий или видео, до 8 января 2019 года должны были перейти на платный Pro-аккаунт или сохранить свои фотографии на локальное хранилище. После 8 января 2019 года (теперь 12 марта) такие пользователи не могли загружать фото и видео на Flickr.

После этого 5 февраля 2019 года Flickr начал «чистить» свое облачное хранилище, постепенно удаляя фотографии пользователей начиная с самой старой по дате загрузки. Останавливалась автоочистка лишь после того, как в конкретном аккаунте остается ровно 1000 фотографий.

Отметим, что платный аккаунт Flickr Pro стоит $49,99 в год, при этом его владельцы получают возможность загружать и хранить неограниченное количество фотографий в оригинальном разрешении. Вдобавок, в новой версии аккаунта максимальную длину видео увеличили с 3 до 20 минут, убрали всю рекламу, добавили «премиальный» уровень поддержки, а также предложили партнерские скидки на сервисы Adobe, Smugmug, Peak Design.

Напомним, что весной прошлого года Flickr был приобретен компанией SmugMug, которая таким образом пытается оптимизировать монетизацию фотосервиса.

Источник: The Verge