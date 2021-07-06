FlixBus відкрив три нових маршрути з України до Європи та оголосив Львів своїм транспортним хабом





Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про запуск одразу трьох міжнародних ліній з України, починаючи з 20 липня: Київ-Прага-Плзень, Львів-Вроцлав та Львів-Будапешт. За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus, кожен з яких має зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, електричні розетки, безкоштовний Wi-Fi, туалет у салоні, кондиціонер та регулярну дезинфекцію салону.

Повні маршрути нових ліній:

N3270: Київ — Житомир — Рівне — Львів — Краків — Катовіце — Острава — Оломоуць — Брно — Прага — Плзень

N3231: Львів — Краків — Катовіце — Ополе — Вроцлав

N3285: Львів — Мукачево — Ужгород — Ньїредьгаза — Будапешт

На честь запуску, на всіх трьох лініях оголошена акція — 6, 7 і 8 липня квитки можна купити від 149 грн. Розпродаж діє на поїздки від 20 липня до 9 серпня 2021 року, кількість акційних квитків обмежена.

На пресконференції у Львові FlixBus підвели підсумки 2 років розвитку на українському ринку. Компанія має 16 ліній з України, 8 з яких оперуються брендованими автобусами. Українці можуть поїхати прямими рейсами до понад 60 міст 7 країн Європи, та 22 міст України.

Поїхати по Україні зеленим автобусом можна на відрізках між Києвом і Одесою, Києвом і Буковелем, Києвом і Львовом, Чернівцями і Львовом, Івано-Франківськом і Львовом, Ужгородом, Мукачево і Львовом.

«За два роки в Україні ми встигли залучитися підтримкою 10 місцевих партнерів-перевізників та разом побудувати міцну мережу міжнародних та внутрішніх маршрутів, – прокоментував Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії. – У подальших планах – відкривати нові лінії та збільшувати частоту відправлень за кордон, зокрема у Польщу, Угорщину, Німеччину, Молдову, а також відкривати більше внутрішніх маршрутів Україною, щоб всі українці могли подорожувати зеленими автобусами – легко, з комфортом та за доступними цінами»

Компанія також оголосила набуття містом Лева статусу транспортного хаба FlixBus – так оператор перевезень називає міста, через які проходить максимальна кількість автобусних ліній та які є зручними транспортними вузлами для пасажирів. Сьогодні через Львів прокладені вже 7 брендованих ліній FlixBus. В свою чергу, Львів сполучений з такими іншими хабами FlixBus як Вроцлав, Краків та Прага – звідти зеленими автобусами можна дістатися до більше ста європейських міст.

Зазначимо, що на початку літа FlixMobility залучила $650 млн інвестицій, а сумарна оцінка компанії зросла до $3 млрд.

Джерело: FlixBus