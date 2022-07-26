FlixBus впервые запустил автобусный маршрут из Украины в Словакию и Австрию

FlixBus, крупнейший оператор автобусных перевозок Европы, объявил об открытии первой автобусной линии из Украины в Словакию и Австрию: Львов – Санкт-Пельтен. Первая поездка состоится уже на этой неделе, 29 июля 2022 года.

Линия получила номер N3272 и имеет полный маршрут: Львов – Стрый – Мукачево – Ужгород – Кошице – Пряшев – Попрад – Жилина – Тренчин – Трнава – Братислава – Вена – Санкт-Пельтен.

Автобусы будут отправляться 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, пятницу и субботу из Львова; во вторник, среду, субботу и воскресенье из Санкт-Пельтена.

Время в пути составляет 18,5 часов с учетом остановок и заложенным временем на пересечение словацкой границы. Однако из-за непредсказуемости задержек на границе время в пути может меняться. Так, со Стрыйской автостанции Львова автобус отправляется в 15:00 и прибывает в 6 утра в Братиславу, в 7:05 утра в Вену, а в 8:20 – до конечной остановки Санкт-Пельтен. Обратно автобус отправляется в 20:20 из Санкт-Пельтена, в 21:35 из Вены и 22:40 из Братиславы и прибывает в 15:40 на следующий день во Львов.

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«Мы продолжаем поддерживать украинцев, которые ищут пути, как доехать до безопасных мест или хотят вернуться к своим родным, – комментирует Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии. – С новой линией в Словакию и Австрию мы в дальнейшем развиваем сеть удобных и доступных автобусных перевозок. Чтобы каждый украинец, нуждающийся в езде, мог получить свое место в автобусе, с базовыми удобствами для долгой поездки – удобным креслом с увеличенным местом для ног, кондиционером, wi-fi и работающей туалетом».

Новая линия открывает широкие возможности пассажирам для строительства более длинных маршрутов с пересадками. В частности, Вена является большим хабом FlixBus, откуда удобно ехать дальше, в частности, в Италию и Хорватию.

Маршрут N3272 Львов – Санкт-Пельтен будет обслуживать новый партнер – компания Paulbus. Напомним, что бизнес-модель FlixBus построена на сотрудничестве с местными автобусными перевозчиками, где FlixBus отвечает за сетевое планирование, технологии, цены, маркетинг, продажи, а автобусные партнеры занимаются непосредственно перевозками и отвечают за работу водителей. Такая модель способствует развитию малого и среднего бизнеса в каждой из стран, где работает FlixBus, а также взносы в местную экономику через налоги и инфраструктурные расходы.

Это вторая новая линия, которую FlixBus запускает после начала полномасштабной войны в Украине. Так, 23 июня впервые отправились зеленые автобусы по маршруту N3230 Киев-Вроцлав. Всего компания уже имеет 11 линий из Украины в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Источник: FlixBus