FlixBus открывает новый маршрут из Киева во Вроцлав — первый рейс 23 июня

Автобусный лоукостер FlixBus сообщил об открытии новой автобусной линии Киев-Вроцлав – первый рейс запланирован на 23 июня.

Автобусы будут отправляться 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и пятницу из Киева; во вторник, среду, пятницу и субботу из Вроцлава. Полный маршрут рейса N3230 Киев-Вроцлав: Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Краков – Катовице – Вроцлав.

Расписание составлено таким образом, чтобы можно было ехать по территории Украины только в дневное время. Так из Киева автобус отправляется в 10:30 с Центрального автовокзала, что на Демиевской площади, в 11:30 — с автостанции «Киев» на улице Симона Петлюры 32, в 13:35 — отправление с автовокзала Житомира, в 14:55 — с Новоград-Волынского, в 16:30 — из Ровно, в 20:30 — со Стрыйской автостанции во Львове. Затем в 2:35 ночи автобус прибывает в Краков, в 3:55 — в Катовице, а в 6:35 — во Вроцлав.

Назад из Вроцлава отправление в 20:00, в 22:45— из Катовице, в 00:15 — из Кракова, и уже в 7:20 утра следующего дня автобус прибывает во Львов, в 10:45 — в Ровно, в 12:15 — в Новоград-Волынский, в 13:35 — в Житомир, в 15:45 — до автостанции «Киев» возле железнодорожного вокзала столицы, а в 16:15 — до Центрального автовокзала в Киеве.

7 июня FlixBus возобновила вторую линию Киев-Варшава — номер N3221, вдобавок к ранее открытой линии N3222 в Варшаву. Новая линия курсирует дважды в неделю: через Житомир, Новоград-Волынский, Ровно, Луцк и Люблин и заезжает в Киев на автостанцию ​​»Дачная» возле ст. г. Житомирская.

Сейчас FlixBus, которая в этом году отмечает третью годовщину работы на рынке Украины, имеет 10 зеленых маршрутов, соединяющих Украину с европейской сетью FlixBus. Прямые рейсы FlixBus имеют в Польшу, Чехию, Венгрию, а с пересадками из Украины можно доехать до большинства городов Европы. Билеты на новые рейсы уже сейчас можно купить на сайте FlixBus.ua. Цены — от 1408 грн из Киева до Вроцлава и от 1838 грн из Вроцлава в Киев.