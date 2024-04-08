Floppy disk не сдаются. В Сан-Франциско поездами управляет система на дискетах, которая должна продержаться еще по меньшей мере 10 лет

В Сан-Франциско, самом сердце Кремниевой долины, общественность по-настоящему встревожила автоматизированная система управления поездами, работающая… на дискетах (да, тех самых floppy disk). Масла в огонь подлил глава местной транспортной компании своими опасениями относительно риска «катастрофической ошибки», поскольку система уже свое отслужила, а замена не планируется еще как минимум десять лет.

На историю обратил внимание ABC7 News в недавнем сюжете — речь идет о муниципальной железной дороге Сан-Франциско (SFMTA). До сих пор немалая часть критической инфраструктуры по всему миру продолжает пользоваться технологиями прошлого века — помните, ядерный щит США (американская автоматизированная стратегическая система управления ядерными силами SACCS) до 2019 года использовал для передачи команд компьютеры IBM Series/1, выпускавшиеся в 1970-х годах, а также 8-дюймовые дискеты, как носители информации. Так что в целом, учитывая специфику модернизации таких систем, ситуация с SFMTA не удивляет, но выступает очередным образцово-показательным примером использования технологий прошлого.

Глава SFMTA Джеффри Тамлин рассказал, что система, используемая с 1998 года, была внедрена «в эпоху, когда компьютеры не имели жестких дисков». Вот только жесткие диски были достаточно распространены в домашних компьютерах в начале 1990-х годов. Да, можно вспомнить начальный релиз Windows 95 на 24 дискетах, но конец 90-х — начало нулевых — это уже самый расцвет эры CD. Еще одно расхождение — тип дискет, которые использует система SFMTA. Корреспондентка показывала 3,5-дюймовую дискету, рассказывая, что для обновления системы требуется три 5-дюймовые дискеты ежедневно. Вероятно, она ошиблась и перепутала дискеты 3,5 и 5,25 дюйма, которые были стандартным носителем в 80-х.

Как бы то ни было, директор SFMTA объяснил, что система превысила срок службы — 20-25 лет. И хотя она до сих пор работает хорошо, «с каждым годом риск деградации данных на дискетах растет, и в какой-то момент может произойти катастрофический сбой». Внедрение современной системы управления требует значительных средств и времени — примерно несколько сотен миллионов долларов и не менее десяти лет. Сейчас местные власти нацеливаются на создание комплексной системы для поездов и метро в Сан-Франциско и прилегающих районах, но пока нет ни контрактов, ни сроков реализации проекта.

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