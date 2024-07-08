«Фоха — это дипфейк». В Telegram разоблачили сеть каналов, которая распространяет ИИ-видео «украинцев» с фронта

Российская разведка использует передовые технологии для создания дипфейков, направленных на дискредитацию украинских военных. Журналисты «Телевидение Торонто» провели расследование, которое разоблачило сеть Telegram-каналов, ответственных за распространение этой дезинформации.

Дипфейки изображают украинских бойцов в негативном свете: от издевательств над побратимами до оскорблений детей. Один из самых распространенных — серия видео о вымышленном военном с синдромом Дауна по прозвищу Фоха. Эти фейки приобрели вирусный характер, особенно на Западе, где их подхватили влиятельные лица, в частности американский пропагандист Алекс Джонс.

Расследование выявило три ключевых Telegram-канала: «Степной ветер», «Рядовой на передовой» и «Разведчик» (позже переименованный в «Верон»). Два из них открыто российские, а третий маскируется под украинский ресурс.

Среди идентифицированных участников этой дезинформационной кампании:

Денис Буртик из Луганска, вероятно пресс-офицер «армии ЛНР»;

Филипп Назаров, известный как Феофан, служит в пресс-службе так называемой «народной милиции»;

Иван Филипоненко, сын высокопоставленного чиновника «ЛНР»;

Антон Микужис, еще один пресс-офицер «народной милиции».

Эта группа, известная как «Сапфир», действует с 2017 года под руководством российского офицера Александра Сазонова. Возглавляет подразделение гражданка Украины Екатерина Василина, завербованная российской военной разведкой.

Full-stack developer. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Дізнатися більше про курс

Использование искусственного интеллекта для создания дезинформации становится все более распространенным. Недавний отчет OpenAI подтвердил, что Россия, Китай, Иран и Израиль применяли ИИ-технологии для манипуляции общественным мнением.

Источник: Ain.ua

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.