«Фоха — это дипфейк». В Telegram разоблачили сеть каналов, которая распространяет ИИ-видео «украинцев» с фронта

Российская разведка использует передовые технологии для создания дипфейков, направленных на дискредитацию украинских военных. Журналисты «Телевидение Торонто» провели расследование, которое разоблачило сеть Telegram-каналов, ответственных за распространение этой дезинформации.
Дипфейки изображают украинских бойцов в негативном свете: от издевательств над побратимами до оскорблений детей. Один из самых распространенных — серия видео о вымышленном военном с синдромом Дауна по прозвищу Фоха. Эти фейки приобрели вирусный характер, особенно на Западе, где их подхватили влиятельные лица, в частности американский пропагандист Алекс Джонс.
Расследование выявило три ключевых Telegram-канала: «Степной ветер», «Рядовой на передовой» и «Разведчик» (позже переименованный в «Верон»). Два из них открыто российские, а третий маскируется под украинский ресурс.
Среди идентифицированных участников этой дезинформационной кампании:
- Денис Буртик из Луганска, вероятно пресс-офицер «армии ЛНР»;
- Филипп Назаров, известный как Феофан, служит в пресс-службе так называемой «народной милиции»;
- Иван Филипоненко, сын высокопоставленного чиновника «ЛНР»;
- Антон Микужис, еще один пресс-офицер «народной милиции».
Эта группа, известная как «Сапфир», действует с 2017 года под руководством российского офицера Александра Сазонова. Возглавляет подразделение гражданка Украины Екатерина Василина, завербованная российской военной разведкой.
Использование искусственного интеллекта для создания дезинформации становится все более распространенным. Недавний отчет OpenAI подтвердил, что Россия, Китай, Иран и Израиль применяли ИИ-технологии для манипуляции общественным мнением.
Источник: Ain.ua
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