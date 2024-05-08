OpenAI створила дипфейк-детектор, який розпізнає згенеровані DALL-E 3 зображення з точністю 98%

Компанія-розробниця ChatGPT та DALL-E створила інструмент для розпізнавання зображень, які згенерував штучний інтелект.

Наразі класифікатор працює лише з результатами, створеними власним генератором зображень OpenAI DALL-E 3 — але з високою точністю.

Під час внутрішніх тестувань інструмент правильно ідентифікував «штучні» зображення у 98% випадків. Повідомляється, що класифікатор також може визначати типові модифікації з мінімальним впливом, такі як стиснення, кадрування та зміни насиченості.

Відсьогодні OpenAI приймає заявки на доступ до класифікатора для першої групи тестувальників, включно з дослідницькими лабораторіями та науково-орієнтованими журналістськими некомерційними організаціями, у межах Програми доступу для дослідників.

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Також OpenAI планує додавати водяні знаки для позначення цифрового контенту (фото чи аудіо), які «неможливо видалити», та приєднається до профільної галузевої групи C2PA, до якої вже входять Google, Microsoft і Adobe.

На тлі виборів в США та у світі загалом зловживання інструментами штучного інтелекту зростає — лише у квітні, наприклад, фейкові відео двох боллівудських акторів, які критикують прем’єр-міністра Нарендру Моді, стали вірусними в мережі.

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