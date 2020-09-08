Фопономіка. OpenDataBot запустил дашборд с обновляемой в реальном времени статистикой по ФОП-ам





По случаю Дня предпринимателя (отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье сентября) команда разработчиков OpenDataBot запустила новый проект под говорящим названием «Фопономіка», посвященный украинским предпринимателям.

Это сайт с простыми и понятными графиками, позволяющими узнать ключевую статистику по украинским ФОП-ам. Говоря конкретнее, на сайте есть данные о количестве зарегистрированных, активных и закрытых ФОП. Также можно узнать показатель среднего дохода с ФОП (ARPU), общий годовой доход (ARR) и получить подробные данные по уплаченным и не уплаченным в срок налоговым обязательствам. На сайте даже есть график с распределением ФОП по гендерному признаку за последние несколько лет. Он позволяет узнать, что за последние четыре года разрыв между женщинами и мужчинами, оформленными как ФОП, сократился с 10,4% до 7%.

Как отметил сооснователь сервиса Алексей Иванкин, за последние 3 года «фопономика» дала государству в 3 раза больше налогов при уменьшении численности на 100 000 человек.

Статистика постоянно обновляется (данные, как обычно, берутся из открытых государственных реестров), так что с помощью этой панели всегда можно получить оперативную информацию по вышеуказанным показателям.

Источник: Фопономіка