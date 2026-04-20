НДС для ФОП отменяется: правительство договорилось с МВФ

Похоже, правительство смирилось с тем, что не удастся реализовать его идею с введением НДС для ФОП. Еще в конце 2025 года Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФОП, которые получают выручку в сумме более 1 млн грн. После сокрушительной критики от предпринимателей и даже парламентариев, Минфин решил подсластить горькую пилюлю и увеличить лимит дохода без введения НДС для ФОП до 4 млн грн.





Но похоже, что даже этот «компромиссный» вариант введения НДС не нашел поддержки среди депутатов. Поэтому правительство включило заднюю в этом вопросе и больше не настаивает на дополнительном налоге для ФОП. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что международные партнеры «с пониманием отнеслись к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОП». Юлия Свириденко заявлял следующее:

«МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОП — как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ. Во время весеннего собрания в Вашингтоне мы проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.»

Пока неизвестно, не вернутся ли в будущем чиновники снова к этой теме. Однако сейчас, похоже, малый бизнес может выдохнуть и продолжать деятельность без сложного администрирования НДС. Пока что. Не исключено, что правительство разработает новый законопроект по НДС для ФОП или с другими налогами для частных предпринимателей. Ведь Украина зависит от внешнего финансирования, однако продолжает раздавать деньги гражданам через различные программы.