Forbes: Владелец "Киевстар" подал заявку на "поглощение" базовых станций украинского Vodafone

19 января в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поступила заявка от «дочки» нидерландского Veon относительно контроля над телеком-вышками «Vodafone Украина». Предполагают, что с этой сделкой компания планирует объединить башенные активы обоих операторов для продажи с потенциальной оценкой в $300 млн.





Что известно о компании?

Речь идет о компании Ukraine Tower Company (UTC), которая (как и «Киевстар») принадлежит нидерландскому телеком-холдингу Veon, а также башенные активы Ukrainian Network Solutions (UNS), принадлежащей украинскому Vodafone.

Обе занимаются строительством и обслуживанием базовых станций мобильных операторов. UTC была основана в июле 2021 года, за три квартала прошлого имела выручку в ₴2,1 млрд, а годовая EBITDA компании по подсчетам аналитиков Forbes Ukraine составляет $50-60 млн.

Юрлицо UNS было основано в ноябре 2023 года, а конечным бенефициарным владельцем компании является Насиб Хасанов, который также владеет украинским Vodafone. В мае 2024-го оператор передал UNS часть своих телеком-башен и подписал лизинговое соглашение по аренде мест на них под базовые станции. Выручка компании за девять месяцев 2025 года составила ₴528,8 млн, а годовая EBITDA — около $15 млн.





Детали сделки и ключевые цифры

Заявка в АМКУ от UTC о приобретении контроля над активами в виде единого имущественного комплекса «Vodafone Украина» была подана 19 января. Какие именно активы в ней фигурируют не упоминается, но Forbes предполагает, что речь идет о вышках, которые не были консолидированы под управлением UNS. Интересно, что это уже вторая заявка от UTC, однако когда была подана первая в АМКУ не уточняют.

Опрошенные сайтом инвестаналитики предполагают, что финальная цель сделки — слияние башенных компаний украинского Vodafone и Veon в единый бизнес с последующей продажей третьей стороне.

«Для актива с EBITDA около $50 млн и дисконтом 15-20% сумма при продаже может составлять около $300 млн», — говорит один из вышеупомянутых инвестаналитиков.

Напомним, что в декабре 2021 года Veon заявлял о своих планах избавиться от башенных активов в Украине, Пакистане и Бангладеше до конца 2023-го. Сделки по последним двум были закрыты в течение 2024-2025 годов с суммами в $543 млн и $100 млн соответственно. Ранее холдинг также продал свои башни в россии.

Что говорят в компаниях?

Директор по стратегии «Vodafone Украина» Дмитрий Пономаренко говорит, что «никаких обязательных к исполнению соглашений» между Vodafone, Veon и UTC не существует. Однако оператор рассматривает «все пути повышения эффективности использования инфраструктуры».

«В том числе путем ее объединения с другими участниками рынка», — добавляет Пономаренко.

В Veon не комментируют покупку и последующую продажу башен напрямую.

«В долгосрочной перспективе ни одна телекоммуникационная компания не может позволить себе иметь собственную инфраструктуру», — говорится в ответе пресс-службы на запрос Forbes с уточнением, что компания «сохраняет приверженность стратегии легких активов».

Источник: Forbes