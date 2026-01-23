Новости IT-бизнес 23.01.2026 comment views icon

"Киевстар" покупает Comfy: ключевые цифры и детали сделки от Forbes

Катерина Левицкая

"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes

«Киевстар» нацелился на новое крупное приобретение: на этот раз речь идет о крупнейшем украинском ритейлере электроники и бытовой техники Comfy. Официально сделка не подтверждена, однако о ней могут объявить уже на следующей неделе.

Условия сделки

Источники Forbes Украина на инвестрынке утверждают, что речь идет не о полной продаже Comfy, а приобретении доли в размере 50% со стороны «Киевстар». При этом основатель компании Станислав Ронис сохранит руководящую роль.

«Покупают долю менеджмента, ориентировочно 10%, возможно, совладелицы Светланы Гуцул, которой принадлежит примерно 25%, и какую-то долю Рониса».

ООО «Комфи Трейд» на 100% принадлежит кипрской Comfy Holding, конечные бенефициары — Станислав Ронис и Светлана Гуцул, согласно данным YouControl. По состоянию на 22 января состав владельцев компании оставался неизменным.

О сделке стороны якобы договорились в начале года и она находится на финишной прямой. Ожидается, что публичное объявление состоится уже на следующей неделе.

Ключевые цифры

Цифры разнятся: некоторые источники с инвестрынка говорят, что сделка могла состояться с оценкой для Comfy в более $300 млн, другие — что цена ритейлера могла находиться в диапазоне 4-7 EBITDA.

«Европейские компании с подобной бизнес-моделью обычно торгуются с мультипликатором 3,7-4,6x EV/EBITDA», — говорит в комментарии изданию вице-президент инвестиционно-банковской компании Altius Capital Вадим Христофоров, который оценивает компанию в $91-106 млн.

Что говорят в компаниях и АМКУ

«Киевстар» отказался прокомментировать слухи о сделке, тогда как пресс-служба Comfy избегает прямого отрицания или подтверждения.

«В рамках реализации долгосрочной стратегии развития компания анализирует возможности привлечения инвестиций, партнерств или других форматов сотрудничества, которые могут усилить отдельные направления бизнеса», — говорится в осторожном ответе Comfy. «Ключевые бенефициарные владельцы сохраняют долгосрочный фокус на развитии бизнеса и не рассматривают продажу компании или новые партнерства, которые приведут к потере контроля над компанией».

Тем временем Антимонопольный комитет Украины в ответ на запрос Forbes заявил, что не получал от «Киевстара» заявки на новые приобретения «по состоянию на 30 декабря».

Контекст

«Киевстар» начал серию приобретений различных бизнесов еще в 2022 году: первым стал медицинский сервис Helsi, а в апреле прошлого года оператор купил Uklon за $155,2 млн. СМИ писали о соглашениях с Tabletki.ua и GigaCloud, однако они все еще находятся на рассмотрении АМКУ.

Цель оператора превратиться в цифровую компанию и увеличить долю выручки за счет «не телеком-активов». В случае с Comfy речь может идти о создании маркетплейса. Собеседники издания говорят, что в «Киевстаре» могли также рассматривать приобретение «Алло» и Rozetka: однако первый является слишком маленьким игроком, а второй слишком дорогим.

Впервые в Украине: «Киевстар» вышел на биржу Nasdaq

