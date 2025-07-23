Ford Mustang Mach-E после трех лет — 400 тыс. км пробега, 92% ресурса батареи и $8700 экономии на топливе

На днях мы рассказывали о результатах 4-летнего тестирования электромобиля VW ID.3, который проехал более 160 тыс. км и сохранил после этого 91% первоначальной емкости аккумулятора. Однако Ford Mustang Mach-E смог превысить эти показатели.

Итак, Дэвид Блэнкл купил электромобиль Mustang Mach-E в 2022 году для работы в сфере перевозок пассажиров. Мотивация была стандартная: предполагаемые расходы на подзарядку, меньше обслуживания, стабильная доступность машины и ниже общая стоимость владения по сравнению с авто на ДВС. Впрочем, за 3 года авто превзошло его самые оптимистичные ожидания, и теперь он делится своим опытом.

Итак, за 3 года эксплуатации электромобиль Ford Mustang Mach-E проехал суммарную дистанцию в более чем 252 тыс. миль (более 406 тыс. км). После такого пробега аккумулятор потерял лишь 8% первоначальной емкости — осталось 92%. Обычно тем, кого интересует вопрос износа батареи, Дэвид Бленкл просто показывает одометр.

Этот показатель в более 400 тыс. км и факт частых поездок подтвердил главный инженер по разработке Mustang Mach-E Мэтью Габриэлли. Он добавляет, что пример использования электромобиля Бленклом предлагает убедительные доказательства того, что современные модели быть рассчитаны на длительный срок службы без критических потерь в функциональности. Это также пример, как выглядит реальное долгосрочное владение электромобилем.

Общий пробег в более 406 тыс. км за 3 года соответствует поездкам в среднем 370 км ежедневно. По подсчетам с использованием калькулятора сравнения расходов от ComEd, при таком стиле эксплуатации Бленкл сэкономил более $8700 на топливе по сравнению с бензиновым Ford Escape. А с ночным тарифом экономия могла бы быть еще больше.

Большую часть зарядок Дэвид Бленкл осуществляет дома — через фирменную домашнюю зарядку Ford с отложенным стартом в период низкого тарифа. Хотя иногда приходится пользоваться быстрой зарядкой, когда объем поездок превышает среднюю нагрузку.

Также стоит заметить, что стандартная гарантия Ford на батарею и электрическую силовую установку составляет 8 лет или 160 тыс. км. Но Бленкл уже превысил эти цифры более чем в 2,5 раза. Автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя. В том числе регулярно проходили плановые проверки, заменялись шины, фильтры салона. И, что интересно, электромобиль до сих пор ездит на оригинальных тормозных колодках. Все благодаря рекуперативному торможению.

Источник: electrek