Новости Авто 19.07.2025 comment views icon

91% емкости после 160 тыс. км: реальный тест VW ID.3 развеивает страхи о батареях электромобилей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

91% емкости после 160 тыс. км: реальный тест VW ID.3 развеивает страхи о батареях электромобилей

Потеря емкости батареи электромобиля со временем — это одно из главных опасений у большинства владельцев (и потенциальных покупателей) таких авто. Действительно, по мере эксплуатации батареи ее емкость постепенно снижается, что приводит к уменьшению запаса хода на одном заряде. Но действительно ли эта потеря настолько велика, чтобы через 3-5 лет пробег сократился на половину? Крупнейший автомобильный клуб Европы ADAC провел 4-летнее исследование и выяснил, какая фактическая потеря емкости батареи электромобиля будет за такой период в условиях постоянной эксплуатации.

Итак, ADAC завершил 4-летний тест электромобиля Volkswagen ID.3 Pro S. За это время автомобиль проехал более 160 тыс. км — это именно тот пробег, который охватывает стандартная гарантия на батарею от VW (8 лет или 160 тыс. км). После этого марафона аккумулятор сохранил 91% первоначальной емкости. Это превосходный показатель для литий-ионной батареи.

Для теста использовали версию VW ID.3 с батареей емкостью 77 кВт-ч. По стандартам Volkswagen, после гарантийного периода батарея должна удерживать не менее 70% емкости. Таким образом, результат 91% значительно превысил норму.

Что важно, тест не был «тепличным». Более 40% зарядок проводились через скоростные DC-зарядки, а авто часто оставалось полностью заряженным на несколько дней подряд — то есть именно так, как не рекомендуется делать в повседневном пользовании. Но именно поэтому этот эксперимент так ценен: ID.3 выдержал жесткие условия с минимальными потерями емкости батареи.

В течение всего периода инженеры ADAC следили за состоянием батареи и регулярно обновляли программное обеспечение. В частности, был установлен EV Route Planner от Volkswagen, который оптимизирует остановки на зарядку с учетом трафика и заряда аккумулятора. Одно из крупных обновлений даже подняло мощность зарядки до 170 кВт. Программные обновления положительно повлияли не только на зарядку, но и на эффективность, особенно на коротких расстояниях и в холодное время года (температуры от 0 до +5 °C). В итоге, эксперты ADAC рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение, ведь это действительно влияет и на запас хода, и на общее впечатление от поездки.

Помимо батареи, VW ID.3 получил высокую оценку за качество сборки. После 160 тыс. км пробега у него остались в хорошем состоянии ходовая часть, подвеска, рулевое управление и кузов — без существенного износа или дефектов.

На результаты уже отреагировали в Volkswagen. Мартин Сандер, член совета директоров концерна, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, отметил:

«Сохранение более 90% емкости после 160 тысяч километров подтверждает нашу идентичность. Модели также очень привлекательны как подержанные автомобили и продолжают соответствовать требованиям наших клиентов».

Volkswagen обновила ID.3 – теперь с новой батареей LFP, запасом хода до 450 км и ценой от $16500

Источник: electrek

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