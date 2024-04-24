Фотошоп снова всех обманул: вирусное фото собаки, которая совокупляется с роботом-далматинцем, оказалось фейком

Скорее всего, все видели фотографию пса, который пытается заниматься любовью с собакой-роботом? Фото стало вирусным на Reddit, Instagram, X и других социальных платформах. Но, ожидаемо, оно является фейком.

Пожарная служба Нью-Йорка впервые опубликовала оригинальную фотографию в Facebook еще 18 апреля 2023 года. Как можно видеть, живой белой собаки на них нет — только женщина и робопес.

Не совсем понятно, кто первым сделал фотошоп, но он появился в субредете Firefighting 19 апреля 2023 года, только через день после публикации оригинала. Другие пользователи на разных платформах вирусно распространили коллаж, что затрудняет определение того, кто на самом деле создал шутку.

Оригинальная фотография привлекла внимание, поскольку пожарная служба Нью-Йорка имеет подразделение робототехники, которое привлекают к поисково-спасательным операциям. В тот день робот использовался во время частичного обвала здания гаража в Нижнем Манхэттене.

«Роботы-собаки или дроны могут транслировать видео прямо на наши телефоны, непосредственно в наш командный центр. Это первый случай, когда мы смогли заглянуть внутрь обрушившегося здания, чтобы попытаться получить некоторую информацию без риска для жизни наших пожарных», — сказал журналистам руководитель пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито вскоре после событий.

Но все эти данные не отвечают на вопрос, способна ли собака сделать такое на самом деле? Псы известны своими нападениями в похотливых целях на других существ или даже предметы, но ничего не известно о реальных случаях таких нападений на собак-роботов.

Онлайн-курс "Управління ІТ-командами" від Laba. Прокачайте свої soft- і hard-скіли в управлінні кількома IT-командами, отримайте практичні стратегії та інструменти ефективного team-ліда. Програма курсу і реєстрація

Источник: Gizmodo

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.