"Это кибербуллинг, вплоть до криминала": полиция хочет наказывать украинских школьников за TikTok-мемы

24 апреля Национальная полиция Украины обнародовала заявление: публикация оскорбительных мемов и видео с фотографиями учителей в социальных сетях является кибербуллингом и влечет за собой реальную юридическую ответственность. Она может быть и уголовной.





Поводом для заявления стала волна TikTok-видео, распространяющаяся среди подростков. Школьники публикуют фото педагогов под оскорбительные подписи или нецензурные аудиодорожки — в частности под мелодию из сериала «Очень странные дела», где учителей делят на «хороших» и «плохих». Тренд пришел из россии, но быстро перекинулся на украинскую аудиторию. Зафиксированные случаи уже есть в Кропивницком, Ровно и других городах — в некоторых школах руководство обратилось в полицию и киберполицию с официальными заявлениями.

«То, что в соцсетях называют «приколом», часто является кибербуллингом — и имеет реальные последствия. Оскорбительные видео, фото, комментарии или посты — это правонарушение. Анонимность не спасает от ответственности», — говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Юридическая база для наказания существует уже с 2018 года — с тех пор, как вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно противодействия буллингу». Кибербуллинг подпадает под статью 173-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции — штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы на 20-40 часов. За повторное нарушение или действия в группе штраф возрастает до 3400 гривен, а общественные работы — до 60 часов. Если нарушителю нет 16 лет, ответственность несут родители. Если есть — отвечает лично.

Однако административной ответственностью дело может не ограничиться. Юристы предупреждают: если видео или мем содержат клевету, сознательное распространение ложной информации или действия, квалифицируемые как хулиганство — это уже поле уголовного права. В таких случаях наказание может быть значительно строже.

«Закон «Об образовании» гарантирует педагогам возможность защищаться. В случаях буллинга учителя могут и должны обращаться к другим нормам законодательства — речь идет об административной, гражданской и уголовной ответственности, в частности за распространение ложной информации, оскорбления, унижения чести и достоинства или хулиганские действия в интернете», — отмечают юристы, которых цитирует издание ogo.ua.

Важный нюанс: не каждый мем об учителе автоматически становится кибербуллингом. Закон оперирует понятием систематичности — то есть разовая шутка и целенаправленная кампания травли — юридически разные вещи. Но грань между «приколом» и правонарушением тоньше, чем кажется подросткам. Полиция фиксирует обращения от педагогов из разных городов и дает понять: разбираться в каждом конкретном случае будут.





«Если установят лицо, которое это сделало, ответственность будет зависеть от возраста нарушителя. Если ему нет 16 лет — штраф будут накладывать на родителей, если есть 16 и более — он будет нести личную ответственность», — объяснила директор Кущевской гимназии в Кропивницком Наталья Вельгун, комментируя ситуацию с оскорбительными TikTok-видео о педагогах своего заведения.

Полиция призывает родителей поговорить с детьми о последствиях участия в подобных трендах. Педагогам, которые уже стали жертвы онлайн-цькування, рекомендуют фиксировать доказательства — скриншоты, ссылки, даты публикаций — и обращаться в полицию или непосредственно в киберполицию через электронную форму на официальном сайте. Цифровой след в таких делах — идеальная доказательная база, и анонимный аккаунт ее не уничтожит.

Источник: Национальная Полиция Украины