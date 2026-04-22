"Звездные войны": Оскар Айзек раскрыл происхождение мем-реплики "Каким-то образом, Палпатин вернулся"

Оскар Айзек, актер, известный по роли По Дамерона в сиквельной трилогии «Звездных войн», признался, что культовая реплика «Каким-то образом Палпатин вернулся» появилась во время пересъемок — и он сам не знал, что она станет мемом.

«Да, это были пересъемки — нам пришлось снова собираться на площадке. Когда смотрю на себя в той сцене, думаю: ‘Парик получился неплохой…’ Но в целом это было как быстрый налет: прилетаешь, все в панике, все пытаются дотянуть то, что не успели. Тот кусок, кажется, добавили уже в конце. Весь процесс был очень хаотичным. Если бы тогда меня спросили, догадываюсь ли я, что именно эта фраза станет (вирусной)… нет, не догадывался. Но одно могу сказать точно — раздражение я туда вложил настоящее.»

Фраза «Каким-то образом, Палпатин вернулся» прозвучала примерно через 15 минут после начала фильма и, по иронии, стала более точным описанием всего «Скайуокер. Восхождение», чем сам сценарий. Интернет мгновенно превратил ее в мем — с бесконечными вариациями, где вместо «Палпатина» подставляли все что угодно.

Проблема реплики не только в ее абсурдности. Она фактически констатирует центральный сюжетный поворот так, будто это объявление на железнодорожном вокзале, без какой-либо подготовки или объяснения. Сам режиссер Дж. Дж. Абрамс так и не предоставил исчерпывающего объяснения решению вернуть Палпатина после событий предыдущих фильмов.

Фраза стала мемом не просто из-за абсурдности — а из-за того, как именно она подана. По Дамерон произносит ее как всем известный факт, буквально с порога, без всякого вступления или объяснения.





Палпатин — главный злодей оригинальной трилогии — погиб еще в «Возвращении джедая» 1983 года, и следующие два фильма сиквельной трилогии ни словом не намекали на его возвращение. А потом — просто «каким-то образом Палпатин вернулся», и двигаемся дальше. Интернет сразу почувствовал в этом что-то знакомое: так же выглядит любое объяснение, которое на самом деле ничего не объясняет.

Формула «Somehow, [что угодно] returned» мгновенно разошлась по соцсетям — ее подставляли под политиков, отмененные сериалы, забытые тренды и все остальное, что возвращается без очевидной причины.