Freelancehunt определил портрет украинского фрилансера: работающий из дома мужчина-дизайнер 25-34 лет с кошкой [инфографика]

Украинский сервис удаленной работы Freelancehunt опросил более 4000 исполнителей платформы, определив портрет украинского фрилансера. Оказалось, что специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно.

В списке наиболее популярных имен Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей. Среди девушек чаще всего встречаются Анна, Юлия и Екатерина, но больше остальных — Анастасия. Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправление.

Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таких 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь более молодого возраста — от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков: более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.

Большинство фрилансеров — опытные специалисты, 41% пользователей работают на удаленке более 5 лет. Еще в 2017 году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше — 22%. Оставаясь с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49% «свободных художников», и, что радует, 94% опрошенных владеют английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.

Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего исполнителя есть собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов. Кроме того, наблюдая за развитием рынка и ростом количества исполнителей, фрилансеры выступают за создание собственного профессионального праздника. «За» высказались 86%.

Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%). На этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли. 36% фрилансеров проживают в собственной квартире, каждый четвертый — в съемном жилье, а каждый пятый — под одной крышей с родителями. За домашними животными ухаживают 60% пользователей. Самый популярный питомец — кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.

Обручальные кольца носят 39% пользователей, почти такой же процент опрошенных находится в статусе родителей. В отношениях состоит каждый четвёртый, а оставшиеся 34% пока еще не встретили пару.

«Если обобщить данные и определить средний портрет фрилансера, то им окажется 29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном. Саша проживает в собственной квартире города-миллионника. Он женат, но пока только планирует стать отцом» — отметили в Freelancehunt.

Напомним, что согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн гривен. В августе количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в миллион.

Источник: Freelancehunt