Freelancehunt подвел итоги 2020 года на рынке украинского фриланса [инфографика]





Украинский рынок фриланса в непростом 2020 году продолжил развитие, при этом по данным украинского фриланс-сервиса Freelancehunt, традиционно в кризис как исполнителей, так и заказчиков становится больше. Первые ищут новое место работы, а вторые, желая сэкономить, обращаются к сторонним специалистам. Учитывая карантинные ограничения и необходимость удаленной работы, весной рынок фриланса продемонстрировал рекордные показатели.

Так, за первую неделю локдауна в марте прирост новых пользователей по отношению к аналогичному периоду в феврале составил 44%. Если за месяц до этого ежедневно регистрировалось в среднем от 550 до 800 человек, то в середине марта этот показатель вырос до 1000-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс «в связи с ситуацией в стране».

Среднегодовой прирост фрилансеров составил 35%. Согласно данным Freelancehunt, всего в 2020 году исполнителей стало больше на 180 000. Уже не первый год самая популярная специальность на фрилансе — дизайнер. На втором месте находятся программисты, а замыкают тройку копирайтеры. Ослабили хватку в этом году переводчики — занимая четвертое место в 2019-м, они спустились на седьмую позицию, а маркетологи, напротив, поднялись выше.

Заказчиков стало больше на 25%, и на 18% увеличилось количество проектов. Наибольший прирост заказов был зафиксирован в мае. После отложенного спроса число проектов выросло с 3700 до 4300 в неделю. Всего за год клиенты разместили 200 000 заданий. По-прежнему наиболее востребованы услуги программистов, доля заказов увеличилась на 2,5% или 100 тысяч проектов. Можно сказать, что разработчики откусили часть «пирога» у дизайнеров, обращаться к которым стали на 2% реже.

Суммарный бюджет всех заказов на фрилансе увеличился на 60 миллионов гривен или 20%. Монополистами по концентрации денег остаются программисты, в этой категории сосредоточено больше половины всех бюджетов. А со второго места в этом году дизайнеров потеснили маркетологи.

С введением карантина представители различных специальностей по-разному отреагировали на колебания рынка. Наиболее чувствительными оказались архитекторы, бизнес-консультанты и исполнители, работающие с видео и аудио. Например, бюджеты консалтинга весной отличились двукратным падением: совокупный заработок составил 760 000 грн в феврале и 350 000 грн в марте. Немного меньше сократились гонорары у операторов, монтажеров, аниматоров и дикторов — 607 000 грн за февраль и 484 000 грн за апрель. Количество заказов за год в этой категории уменьшилось на четверть. Одной из причин называют отмену большинства ивентов, на которые задействованы операторы и фотографы.

Впрочем, есть специализации, которые в 2020 году стали более востребованы. Спрос на юридические услуги увеличился в полтора раза, на бухгалтерские — в два. В кризис часть работодателей старается экономить и вместо найма персонала пользуется услугами «внешних» специалистов. Кроме того, в 2 раза выросло количество проектов по программированию в Python. Язык активно продвигается многими курсами и школами, а также является более универсальным, чем JAVA. Украина следует мировому тренду, где среди IT-специалистов растет популярность Python.

Серьезный прорыв в 2020 году показала мобильная разработка. Доля в совокупном бюджете выросла на 3,5%, а в абсолютном денежном значении — увеличилась вдвое. Смело можно утверждать, что гонорары в этой категории выросли в несколько раз. Успех в этой категории объясняется несколькими причинами. Как отмечают аналитики Freelancehunt, карантин ускорил переход бизнеса в онлайн, а последствия коронавируса — общую тенденцию роста мобильного трафика.

Неоднозначный 2020 год показал любопытный тренд, согласно которому часть фрилансеров оказалась не против работать на постоянной основе. Согласно опросу Freelancehunt, 93% исполнителей готовы перейти в штат, если удастся сохранить возможность удаленной работы. При этом 44% фрилансеров не планируют полностью прощаться с фрилансом, оставив проекты в качестве подработки, а 37% готовы посвятить все рабочее время одному работодателю.

Источник: Freelancehunt