Исследование: На фоне карантина украинские фрилансеры охотнее готовы переходить на штатную удаленную работу





Freelancehunt провел опрос среди пользователей платформы, который показал высокий интерес украинских фрилансеров к работе по найму. По итогам исследования сервис запустил новый раздел для поиска офисной и удаленной работы. Таким образом теперь помимо выбора проектных задач исполнители смогут публиковать свои резюме, а заказчики — вакансии.

Как показывает опрос, проведенный Freelancehunt, 93% фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. Из них 44% хотели бы оставить проекты на фрилансе в качестве подработки, а 37% готовы отказаться от заказов и уделять все время одному работодателю. Еще 11% исполнителей готовы пробовать разные варианты, но пока не уверены в выборе. При этом предпочтения фрилансеров разделяются примерно поровну, когда речь заходит о работе в офисе: одни не против трудиться в кабинете (53%), а вторые отказываются покидать дом (47%).

«Несмотря на развитие фриланса в Украине, гонорары исполнителей по некоторым позициям уменьшились, а нестабильность во время карантина показала преимущества работы в штате. Теперь на одной платформе можно закрыть потребность в любом формате работы, например, найти маркетолога в офис, разработчика на постоянную удаленную работу или дизайнера на разовый проект. Наиболее востребованными на рынке фриланса остаются специалисты, работающие в IT-сфере, маркетинге и смежных направлениях: продажи, дизайн, контент. Карантин показал, что удаленная работа может быть эффективной. Поэтому в ближайшее время будет популярна такая модель: часть сотрудников, которые необходимы на месте, работает в офисе, другая категория штатных работников — на удаленке, а для временных и дополнительных проектов задействуют фрилансеров» — отметил основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Напомним, что запущенной в 2005 году платформой Freelancehunt на сегодняшний день пользуются более 800 тыс. пользователей из Украины и зарубежья.

Источник: Freelancehunt