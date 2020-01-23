Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру X-T200 с улучшенными возможностями по съёмке видео
Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую беззеркальную камеру под названием X-T200, которая пришла на смену модели X-T100, выпущенной в 2018 году. Новинка представляет собой решение начального уровня.
Камера Fujifilm X-T200 получила ряд улучшений по сравнению с предшественником. Устройство оснащено 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C (с повышенной производительностью и расширенным диапазоном светочувствительности) и улучшенной фазовой системой автоматической фокусировки, которая покрывает весь кадр. Также сообщается об использовании поворотного 3,5-дюймового сенсорного дисплея и встроенного гироскопа, призванного улучшить стабилизацию при съёмке видео.
Производитель заметно доработал возможности камеры по съёмке видео. Устройство поддерживает HDR, запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду (против 15 кадров в секунду у предшественника) и запись видео в разрешении Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Скорость серийной съёмки фотографий повышена до 8 кадров в секунду.
Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SD/SDHC/SDXC. Новинка также оснащена портом USB 3.1 Gen1, видео выходом micro-HDMI, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE. Устройство имеет размеры 121х84х55 мм и массу 370 г, что почти на 80 г меньше по сравнению с предыдущей моделью.
Новая камера Fujifilm X-T200 поступит в продажу в феврале по цене $699,95. За комплект с объективом 15-45mm f/3.5-5.6 предстоит заплатить $799,95.
Источник: The Verge