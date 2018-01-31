Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру X-A5 и первый в серии X моторизованный зум-объектив

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Компания Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру начального уровня X-A5. Данная новинка оснащена 24,2-мегапиксельным сенсором APS-C на базе цветного фильтра Байера, а не собственной матрицы Fujifilm X-Trans.

В устройстве также доступны фазовая система автоматической фокусировки, поворачивающийся на 180 градусов сенсорный дисплей, встроенная выдвижная вспышка, горячий башмак для подключения внешней вспышки или аксессуаров, встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth. С его помощью можно осуществлять автоматическую передачу отснятого материала на подключенные устройства. Камера позволяет записывать видео в разрешении 4K.

В комплект поставки Fujifilm X-A5 включается новый сменный объектив XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ, который отличается наличием оптической стабилизации и мотора, но при этом является компактным лёгким устройством. Его масса составляет 136 г. Это первый моторизированный зум-объектив в линейке Fujifilm X. Камера Fujifilm X-A5 вместе с указанным объективом поступит в продажу с 8 февраля по рекомендованной розничной цене $599,95. Также можно будет отдельно приобрести объектив XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ по цене $299,95.

Источник: The Verge