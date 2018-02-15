Fujifilm анонсировала камеру X-H1 и два сменных объектива, ориентированных на съёмку видео

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Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую цифровую камеру X-H1, которая является новым флагманом в рамках линейки X-series. Она частично похожа на модель X-T2, но имеет ряд улучшений в дизайне и поддержку дополнительных возможностей для пользователей, предпочитающих снимать видео.

Новинка оснащена 24-мегапиксельным сенсором X-Trans III формата APS-C (23,5х15,6 мм), встроенной 5-осевой системой стабилизации изображения, процессором обработки изображений X-Processor Pro. В устройстве доступны поворотный сенсорный 3-дюймовый дисплей, горячий башмак для подключения внешней вспышки, механические переключатели параметров съёмки, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0.

Камера Fujifilm X-H1 способна записывать видео в формате DCI 4K (4096×2160 точек), заявлена поддержка цветового пространства Rec.2020 и битрейта 200 Мбит/с. Для разрешения Full HD скорость съёмки может достигать 120 кадров в секунду. В дополнение к улучшенному встроенному микрофону поддерживается возможность подключения внешнего микрофона. Новая камера Fujifilm X-H1 поступит в продажу в начале марта по цене $1899,95.

Вместе с тем, Fujifilm анонсировала и два сменных объектива с системой крепления X-mount. Устройства Fujinon MKX 18-55mm f/2.9 и MKX 50-135mm f/2.9 также ориентированы на съёмку видео. В них имеются кольца для плавной регулировки фокусировки, реализована возможность приближать изображение без смещения фокусировки. Эти модели поступят в продажу весной или летом по цене $3999,95 и $4299,95, соответственно.

Источник: The Verge