Fujifilm Instax Square SQ6 – первая аналоговая фотокамера компании с моментальной печатью квадратных снимков

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В прошлом году в ассортименте камер Fujifilm появилась необычная модель Instax Square SQ10 — гибрид цифровой камеры и фотоаппарата для мгновенной печати за $280. Еще тогда мы отмечали, что особо ярых поклонников «теплых аналоговых камер» новинка может не устроить своей цифровой составляющей. Так вот именно на таких особо придирчивых и требовательных потребителей ориентирована новая модель камеры Instax Square SQ6. Это первая аналоговая фотокамера Fujifilm с моментальной печатью квадратных снимков, хотя совсем без цифровых благ здесь не обошлось.

По сути, единственное, что есть в Instax Square SQ6 от мира цифровых технологий – это программируемый электронный затвор, отмеряющий выдержки от 1/400 до 1,6 с. В остальном это полноценный возврат в эпоху моментальных аналоговых фотокамер.

Для удобства технические характеристики Fujifilm Instax Square SQ6 сведены в таблице ниже:

Объектив Выдвижной, 65,75 мм F12,6, два оптических элемента Видоискатель оптический с увеличением 0,4 и точкой обозначения объекта съемки Кассеты Fujifilm Instant Film “instax SQUARE Film (покупаются отдельно) Размер кадра 62×62 мм Размер отпечатка 86×72 мм Фокусировка макрорежим — 0,3—0,5 м

нормальная — 0,5—2 м

пейзаж — от 2 м до бесконечности Затвор программируемый электронный 1,6—1/400 с Управление экспозицией автоматическое, 5—15,5 ступеней (ISO 800), компенсация ±2/3 экспозиционной ступени Вспышка автоматическая (с управлением яркостью), принудительная (с управлением яркостью), время перезарядки от 0,2 с, рабочая дистанция – 0,3 – 2,7 м Режим авто-таймера Есть, 10 секунд, с возможность отмены после запуска Режимы съемки «Авто», «Селфи», «Макро», «Двойная экспозиция» (съемка двух разных кадров с их объединением) Светодиодные индикаторы режим съемки, управление яркостью, таймер автоспуска, активация вспышки. Питание Две батарейки CR2/DLCR2 с запасом заряда на 300 снимков Размеры 118,7х128,1х58,1 мм Вес 393 г (без батареи, ремня и кассеты)

Покупатель может выбрать один из трех цветовых вариантов: Pearl White, Blush Gold и Graphite Gray. Цена Fujifilm Instax Square SQ6 равна $130, то есть более чем вдвое дешевле Instax Square SQ10. В продажу новинка поступит 25 мая.

Подводя итог, Fujifilm, похоже, не особо переживает по поводу потенциальных новых претензий со стороны Polaroid. Напомним, в конце прошлого года Polaroid через суд потребовала у Fujifilm многомиллионную компенсацию, обвинив последнюю в нарушении прав на квадратные фотографии.

Источник: Fujifilm