Fujifilm представила беззеркальную камеру X-T100 стоимостью $600

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Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую цифровую беззеркальную камеру, получившую название X-T100.

Новинка содержит 24-мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C (23,5×15,7 мм). При этом в сенсоре используется классический фильтр Байера, а не фирменный фильтр X-Trans. Также устройство несёт на борту систему автоматической фокусировки на базе 91 точки, поворотный 3-дюймовый дисплей с разрешением 1,04 млн точек, электронный OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек, выдвижную вспышку и горячий башмак для подключения внешней вспышки.

Камера Fujifilm X-T100 позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 200-12800 (ISO 100-51200 в расширенном режиме), вести серийную съёмку со скоростью 6 кадров в секунду, записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду или 4К с частотой 15 кадров в секунду. Для хранения отснятого материала может использоваться карта памяти формата SD. Имеются встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE. Комплектный аккумулятор позволяет сделать около 430 снимков на одном заряде. Новинка имеет размеры 121x83x47 мм и массу 448 г.

Новая беззеркальная камера Fujifilm X-T100 поступит в продажу с 18 июня по рекомендованной цене $599,95. За комплект со сменным объективом 15-45mm f/3.5-5.6 предстоит заплатить $699,95.