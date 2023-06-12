Финкомпания «Нової пошти» — NovaPay — впервые разместила публичные облигации на 100₴ млн. Доходность достигает 20%

«НоваПей Кредит» (является частью NovaPay) зарегистрировала первый публичный выпуск трехлетних облигаций (этот финансовый инструмент является альтернативой банковским кредитам) серии А на сумму 100 млн грн, которые помогут профинансировать часть инвестиционных проектов компании.
Новый выпуск уже зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – и это первое публичное размещение облигаций. Это значит, что приобрести их могут не только частные инвесторы, но и обычные украинцы.
Теперь облигации NovaPay уже в обращении на вторичном рынке — приобрести их могут клиенты, партнеры, сотрудники и любой человек, желающий инвестировать в этот инструмент. Теперь формируется список предзаказа на ценные бумаги, а уже осенью появится возможность легко и быстро купить облигации через мобильное приложение NovaPay и с помощью оператора-кассира в отделении «Нової пошти».
В то же время, NovaPay стала первой украинской компанией, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. Относительно ключевых условий это облигации с погашением от 1 до 18 месяцев и ставкой доходности до 20% годовых.
«Мы стали первой компанией на украинском рынке капитала в военное время, выпустившей корпоративные облигации с публичным предложением. Мы верим в национальный рынок ценных бумаг, верим и возможности привлечения средств с его инструментов и планируем развитие в Украине. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов», —
Андрей Кривошапко,
СЕО NovaPay
Этот выпуск облигаций стал четвертым для «Нової пошти» — в марте сообщалось о планах украинского лидера экспресс-доставки привлечь корпоративных облигаций на 800 млн грн финансирования инвестиционных проектов.
На общую сумму проданных облигаций NovaPay обещает начислить 1% годовых и инвестировать эти средства в помощь ВСУ.
Месяц назад NovaPay получила новую лицензию НБУ, позволяющую среди прочего открывать счета и эмитировать платежные карты. Уже в сентябре NovaPay планирует запустить собственное мобильное платежное приложение, выйти на миллион клиентов в Украине до конца 2023-го и постепенно запускаться в каждой стране присутствия (Польша, Литва, Молдова и Чехия).
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