«Нова пошта» тепер може відкривати рахунки та випускати картки, а «Укрпошта» отримала дозвіл на переказ коштів у нацвалюті без відкриття рахунків, а

Національний Банк України надав десяти небанківським установам ліцензії на надання фінансових платіжних послуг. Відповідні дозволи отримали наступні компанії:

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ТОВ «Європейська платіжна система» ТОВ «ФК «Кредитор ХХІ» ТОВ «ФК МБК» ТОВ «Даймонд Пей» ТОВ «ФК «Єдиний простір» ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» ТОВ «НоваПей» АТ «Укрпошта» ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» ТОВ «ФК «Платіжний центр»

Більшість з цих компаній отримали ліцензії на один вид послуг – переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Однак фінтех-компанія «НоваПей», що входить до групи компаній «Нової пошти», отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить їй надавати додаткові послуги фізичним особам і бізнесу.

Отже, компанія «НоваПей» додатково отримала право на:

емісію платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також на усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;

виконання платіжних операцій з рахунку чи на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів.

Таким чином, тепер компанія «НоваПей» зможе відкривати й обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів; випускати картки до рахунків фізичним особам; здійснювати еквайринг для бізнесу, тобто безготівкове приймання платежів; забезпечувати перекази без відкриття рахунку; кредитувати; приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

«Для нас це «зелене світло» на розширення існуючих фінансових послуг для клієнтів та повне перезавантаження бізнес-моделі NovaPay. Ми готуємо усю технічну базу і внутрішню інфраструктуру для реалізації нової довгострокової стратегії компанії. Відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими», – повідомив СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

Спочатку нові платіжні послуги зможуть використовувати клієнти «Нової пошти». Надалі перелік користувачів «НоваПей» планується розширити та пропонувати послуги й особам, які не пов’язані з логістикою. Фінансові послуги планується надавати у відділеннях «Нової пошти» та через мобільний застосунок. Компанія має намір випустити його до кінця поточного року.

Джерело: finclub