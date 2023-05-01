«Нова пошта» тепер може відкривати рахунки та випускати картки, а «Укрпошта» отримала дозвіл на переказ коштів у нацвалюті без відкриття рахунків, а

Національний Банк України надав десяти небанківським установам ліцензії на надання фінансових платіжних послуг. Відповідні дозволи отримали наступні компанії:
- ТОВ «Європейська платіжна система»
- ТОВ «ФК «Кредитор ХХІ»
- ТОВ «ФК МБК»
- ТОВ «Даймонд Пей»
- ТОВ «ФК «Єдиний простір»
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес»
- ТОВ «НоваПей»
- АТ «Укрпошта»
- ТОВ «Кепітал Бізнес Груп»
- ТОВ «ФК «Платіжний центр»
Більшість з цих компаній отримали ліцензії на один вид послуг – переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Однак фінтех-компанія «НоваПей», що входить до групи компаній «Нової пошти», отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить їй надавати додаткові послуги фізичним особам і бізнесу.
Отже, компанія «НоваПей» додатково отримала право на:
- емісію платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
- зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також на усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);
- зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);
- виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;
- виконання платіжних операцій з рахунку чи на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів.
Таким чином, тепер компанія «НоваПей» зможе відкривати й обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів; випускати картки до рахунків фізичним особам; здійснювати еквайринг для бізнесу, тобто безготівкове приймання платежів; забезпечувати перекази без відкриття рахунку; кредитувати; приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.
«Для нас це «зелене світло» на розширення існуючих фінансових послуг для клієнтів та повне перезавантаження бізнес-моделі NovaPay. Ми готуємо усю технічну базу і внутрішню інфраструктуру для реалізації нової довгострокової стратегії компанії. Відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими», – повідомив СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.
Спочатку нові платіжні послуги зможуть використовувати клієнти «Нової пошти». Надалі перелік користувачів «НоваПей» планується розширити та пропонувати послуги й особам, які не пов’язані з логістикою. Фінансові послуги планується надавати у відділеннях «Нової пошти» та через мобільний застосунок. Компанія має намір випустити його до кінця поточного року.
Джерело: finclub